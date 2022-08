La 'pulla' de Cassano a Paulo Dybala: “Si de verdad eres bueno, la Juventus no te echa”

En el fútbol siempre se está en busca de las futuras promesas que podrán deleitar a los seguidores del balompie. Año a año hay jugadores que se perfilan como posibles estrellas, y este fue el caso de Paulo Dybala unas temporadas atrás, tanto así que con lo demostrado en el fútbol italiano fue apodado como la 'joya'.

El futbolista argentino de 28 años dio un giro en su carrera en este mercado de transferencias, dónde pasó del poderoso Juventus, a la Roma de José Mourinho, en lo que algunos consideran un retroceso en su trayectoria futbolística.

Antonio Cassano, leyenda del 'calcio', dedicó un espacio en su canal de Twitch. ‘Bobo TV’, donde criticó fuertemente al ahora atacante de la 'loba'.

“A los 29, si eres fuerte, la Juventus no te echa. Los equipos más fuertes de Europa ni siquiera lo consideraron como suplente. ¿Por qué ningún equipo de élite lo quería, ni siquiera el Arsenal o el Manchester United?”, expresó el otrora '10' de la selección italiana.

Pero ahí no pararon las críticas del exfutbolista, quien aprovechó para comentar porqué Dybala no pudo llegar al Inter de Milán, “El Inter lo estacionó y le dijo que se fuera a su casa. Con todo respeto, se fue a la Roma por sólo 5 millones al año cuando quería 10. Lo digo desde Palermo, no es un fenómeno”.

Y concluyó, “La realidad es que al Inter nunca le ha interesado. Hicieron una escena y luego se llevaron a Lukaku y vendieron a Sánchez que era mejor que Dybala. El Milán prefirió esperar dos meses a De Ketelaere, mientras se iba a un equipo que quedó sexto en la clasificación para ganar cifras no astronómicas”.

¿En qué equipos ha jugado Paulo Dybala?

El atacante de 28 años inició su carrera en el Instituto de Córdoba de la segunda división del fútbol de Argentina; de ahí dio el salto al fútbol 'calcio', llegando al Palermo; luego de tres temporadas pasó a la Juventus, equipo en el que permaneció durante siete años; por último en este mercado de fichajes, firmó con la Roma, dirigida por José Mourinho.