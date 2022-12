La Selección Argentina solamente le gustó a Edgardo Bauza, su DT

El seleccionado ‘albiceleste’ recibió críticas de la prensa en su país, después de la victoria por la mínima diferencia sobre Chile.

El prometedor ataque argentino con nombres rutilantes como Messi, Angel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, distó de ser lo esperado. Los 'cuatro fantásticos' brillaron por su ausencia.

Publicidad

Messi salvó la noche. A los 16 minutos, un polémico penal sancionado por el árbitro brasileño Sandro Ricci le dio la oportunidad a Argentina y el astro no la desperdició.

Con su maestría, 'Lio' convirtió e iluminó la noche del jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires. Pero el fuego no prendió. Hubo alguna pincelada más del astro del Barcelona y poco más.

Argentina solo cumplió con su cometido de ganar y salir de la zona de repesca para ubicarse en zona de clasificación al Mundial.

"Lo único que servía era ganar. Y Argentina ganó. Apenas ganó. El equipo de Bauza fue una sombra", sostuvo el diario Clarín.

Publicidad

En la cancha se vio un equipo partido al medio, sin variantes ni ideas, con flojos rendimientos individuales y sin juego colectivo, que sufrió por demás y tuvo suerte para conservar el arco de Sergio Romero en cero.

El partido que los argentinos esperaban para tomarse revancha de la 'Roja', su verdugo por penales en las dos últimas finales de Copa América, quedó para el olvido.

Publicidad

"¿Mereció ganar Argentina? No, pero probablemente a casi nadie le importe. Una selección sometida por un estado de emergencia que contaminó aún más su propuesta, la desdibujó hasta despreciar el juego", advirtió el matutino La Nación.

- Los 10 puntos de Bauza -

Cuando todos preanunciaban una autocrítica al término del partido, Bauza sorprendió con sus conceptos.

"Los jugadores hicieron un gran partido frente a un muy duro rival. Para mí lo mejor fue cómo el equipo luchó. Le pongo 10 puntos", lanzó el DT.

Publicidad

Sostuvo que se jugó "un partido brillante en la parte defensiva", pasando por alto los angustiosos minutos que atravesó Argentina acorralado frente a su propio arco por Chile.

Según Bauza, "el problema fue que perdimos la pelota en los últimos 15 minutos del primer tiempo y de nuevo en el segundo tiempo. Pero hubo mucho sacrificio para estar ordenados y recuperar la pelota", argumentó.

Publicidad

"Extraña mirada de Bauza. No tiene autocrítica, no reconoció que la Selección jugó mal... Como si un triunfo justificara todo", resumió Clarín.

- La mira en la altura -

Chile quedó atrás y se viene Bolivia, el martes, en otra difícil parada para Argentina en la altura de La Paz a 3.650 metros sobre el nivel del mar.

A las dificultades que ofrece ese escenario adverso, se suman pérdidas de por acumulación de amonestaciones, como las de Nicolás Ottamendi, Luccas Biglia, Javier Mascherano e Higuaín.

Publicidad

Bauza anticipó que convocará a Lucas Alario, el delantero de River Plate y no descartó más llamados de último minuto.

"Vamos a planificar ese partido, pero es difícil jugar en La Paz. Nadie está preparado para jugar en La Paz. Vamos a analizar bien y ver qué jugadores convocamos del fútbol local para que el sábado estén trabajando con nosotros", afirmó Bauza.

Publicidad

Quizás aporten aire fresco pero es difícil que el desafío en Bolivia logre cambiar la imagen de la Albiceleste que sigue sin enamorar con sus estrellas, que parecen llevarse mejor fuera que dentro de la cancha.

"No hay caso esta selección no me transmite nada..no vibra...no late...no nada. Imaginate, pagaste mil mangos (pesos, 62 dólares) y te ligás este partido..", escribió en las redes sociales una aficionada llamada La Greca. Los boletos más caros costaban 190 dólares.