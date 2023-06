"La Selección Colombia enfrenta tal vez a la peor Alemania del último tiempo": causas de esta crisis

Eliminados en fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022, adiós en los octavos de final de la Eurocopa 2020 y afuera del Top 10 del ranking FIFA, es tan solo una muestra del complicado momento que vive Alemania. Justamente, este equipo europeo será el próximo rival de la Selección Colombia; por eso, ahondamos más en la situación que atraviesan.

¿Cómo un país que, históricamente, ha sido potencia en el fútbol, está envuelto en una crisis? Si se traen a colación ciertos resultados, queda en evidencia que no la pasan bien. Derrota 1-0 con Polonia, empate 3-3 frente a Ucrania y caída 2-3 con Bélgica son sus más recientes encuentros. Hay serios motivos para que se enciendan las alarmas y así es como lo viven.

Ezequiel Daray, productor de contenidos para la Deutsche Fußball Liga (DFL), editor en la Deutsche Welle, comentarista en Blu Radio y un experto en fútbol alemán, habló con Gol Caracol y contó detalles de lo que acontece en el cuadro germano. De entrada, fue contundente y dijo: "La Selección Colombia enfentará, tal vez, a la peor Alemania de los últimos años".

"Este equipo me hace acordar a aquel de la Eurocopa 2004, donde quedaron eliminados en primera ronda. A partir de ese fracaso, se dio inicio a la transformación. Alemania está adoleciendo de una floja generación, con muy poca variedad y, en especial, de falta de filosofía", añadió el periodista, en lo que fue solo un 'abrebocas' de una explicación más profunda.

Hablar de la idiosincrasia teutona es que se venga a la mente "una selección que lucha, la garra, carácter, un '9' fuerte, que es un 'tanque', goleador", pero eso se ha ido diluyendo. "Esta nueva generación de chicos tiene talento, pero carece de las virtudes y características de los propios alemanes, entonces se está viviendo una crisis de identidad", afirmó al respecto.

Selección Alemania, tras un partido en el Mundial Qatar 2022 AFP

Bien dicen que uno nunca se debe olvidar de las raíces y este es un ejemplo claro. "Aquello que los hizo fuertes, ya no está más y se tienen que parar sobre otras bases, que no son las propias", pero no es el único problema ni causa, hay más. "No tienen muchos jugadores de dónde escoger en los diversos puestos y eso lo han sufrido varios técnicos", se aclaró.

"No hay centro delantero, ya que los goleadores de Bundesliga suelen ser extranjeros. Está Niclas Füllkrug, pero tiene 30 años. No hay laterales, desde que se retiró Philipp Lahm; la dupla en el medio de Bayern Múnich, conformada por Joshua Kimmich y Leon Goretzka, que era lo más fuerte que había, no pasa por su mejor momento"; problemas y más problemas.

En estos casos, es común que señalen a los entrenadores y, de hecho, ha habido cambios en el banco técnico, pero, pese a las variantes, nada mejora. "Esto que padece Hansi Flick, lo sufrió Joachim Löw, que venía de ser campeón del mundo y en la renovación quedó expuesto. Se fueron los referentes y lo que venía, no era tan bueno", puntualizó en este tema.

Lamento de jugadores de la Selección Alemania, tras caer en un partido preparatorio AFP

Poco a poco, se va esclareciendo el panorama y entendemos que fue una seguidilla de errores e incluso hay que viajar un par de años atrás. "Hace un tiempo, recorriendo las academias juveniles, que son un modelo de trabajo, y hablando con el estratega de estas, me decían que tal vez se equivocaron en la manera como los habían formado". ¿Cuál fue el fallo?

"Formaron jugadores técnicamente impecables, físicamente perfectos, pero sin ese carácter y hambre los suele identificar. Ellos reconocen que ese es un problema. El tema es que de la noche a la mañana, nadie puede fabricar carácter, eso es un proceso de años" y tiene toda la razón, ya que estos cambios llevan un tiempo y el ejemplo de Ezequiel Daray fue el mejor.

"La Alemania campeona en 2014, se empezó a formar en el 2000, cuando se crearon dichas academias. Primero, se fueron consiguiendo campeonatos juveniles y después se acercaron a la de mayores. Recién Alemania ganó la Euro Sub-17, pero esos chicos no van a llegar ya a la mayor, va a pasar un largo tiempo" y eso es lo que no hay porque se viene algo grande.

Thomas Muller, incrédulo, luego de la eliminación de Alemania, en el Mundial Qatar 2022 AFP

La Eurocopa 2024 se disputará en Alemania y "se teme que, al jugarse en casa, la actuación del equipo local pueda ser un fracaso o no sea buena, tal y como sucedió en los últimos dos mundiales". Entendiendo esto, hay que actuar cuanto antes y cada partido preparatorio es visto como una final. En esta oportunidad, el turno será para la Selección Colombia.

"Buscan encontrarse con un fútbol diferente al europeo, menos físico, con pausa y mejor pie y eso se lo ofrece un rival como Colombia. Le va a aportar. Igual, Alemania tiene todo que perder y Colombia al contrario. Si Alemania gana, nadie va a festejar; si pierde, la crisis será importante; de hecho, tuvieron que salir a ratificar al técnico y eso dice mucho", analizó.

Pero no todo gira en torno al combinado europeo. Para los dirigidos por Néstor Lorenzo será una prueba interesante. "Es una gran oportunidad para medirse contra un equipo que, a pesar de no ir bien, es rápido, fuerte y con historia. Ahora, es una chance inmejorable en este recambio de la 'tricolor' para ver dónde están parados en realidad", sentenció.