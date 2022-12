La Selección Colombia Sub-23 y cinco temas para tener en cuenta en la final del Preolímpico

El seleccionado colombiano empató 0-0 con Chile este jueves y acumuló 7 puntos para instalarse en el cuadrangular final, en el que enfrentará a Brasil, Argentina y un rival por definir entre Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay.

1. La Carrascal-dependencia

Jorge Carrascal se convirtió en la figura de Colombia. Sobre el jugador del registro de River Plate recae el peso de la ofensiva nacional y si él no aparece, se entra en confusión de mitad de cancha para arriba. Nicolás Benedetti ha tenido irregularidades y sus apariciones no alcanzan para 'echarse el equipo al hombro' en momentos complicados, como este jueves contra Chile que fue más en cuanto opciones de gol.

2. Entre lagunas y chispazos

Colombia no pudo cuajar el partido perfecto en el grupo A y generalmente solamente tuvo un tiempo de fluidez en cada uno de los compromisos. Frente a Ecuador fue un brillante primer tiempo, con tres goles en la etapa inicial. Después cayó el rendimiento. Contra Venezuela en el segundo tiempo mejoró y logró el triunfo 2-1. Este jueves, contra Chile, fue un duelo de regular para abajo, con el arquero Esteban Ruiz como figura y con sustos hasta el final.

3. ¿Y las alternativas?

Por momentos pareciera que el once base que encontró Arturo Reyes después de la derrota 2-1 contra Argentina es lo único que tiene, ya que las alternativas no le han brindado muchas variantes en ofensiva. Luis 'el Chino' Sandoval, Iván Angulo y hasta el mismo Johan Carbonero han tenido minutos, pero no les ha alcanzado para marcar diferencia cuando echan mano de ellos.

4. Llamado a los goleadores

Los goles de Colombia en el Preolímpico han sido anotados por Carrascal (3), Nicolás Benedetti (1), Eduard Atuesta (1), Edwuin Cetré (1) y Johan Carbonero (1). Sin embargo, los dos delanteros de área -Ricardo 'Caballo' Márquez y Luis Sandoval- no han podido marcar, se han notado ansiosos, atropellados y sin la calma necesaria para cumplir con su cuota en la ofensiva nacional. Ahora, necesitamos de su presencia y jerarquía.

5. La duda de Reyes

Ahora en el cuadrangular, en el que estarán en juego los dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio, el profesor Arturo Reyes deberá meterle muñeca, especialmente a la zona de volantes. Este jueves no estuvo Atuesta, capitán y referente; Andrés Balanta entró bien; Jaime Alvarado cumplió con su tarea. ¿No será momento de pensar en una línea de tres mediocampistas con corte más defensivo y prescindir de Benedetti, irregular en su juego?

