La selección de Brasil ya tendría el 'apuntado' para sustituir a Tite en la dirección técnica

Sin duda alguna, la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 fue una de las más grandes sorpresas del campeonato. El conjunto sudamericano que partía como uno de los máximos favoritos a quedarse con la copa en la previa del comienzo del mismo, cayó con Croacia en los tiros desde el punto penal y se quedó en los cuartos de final de la cita mundialista, fase bastante temprana para lo que aspiraban los hinchas de la 'canarinha' con uno de los mejores planteles en todo el torneo y que también terminó finiquitando la salida de Tite en la dirección técnica.

A pesar de que la no continuidad del entrenador ya estaba anunciada desde antes de que comenzara a rodar la pelota en territorio catarí, la noticia no dejó de sorprender después de que el técnico de 61 años confirmara en rueda de prensa que no seguiría al frente de los pentacampeones tras el juego que se disputó el pasado viernes en el estadio City Education.

La situación ha puesto a los dirigentes de la selección brasileña a ahondar en nombres que puedan reemplazar a quien fuera campeón de Copa Libertadores y del Mundial de Clubes con Corinthians años atrás y según algunos medios locales, desde la cabeza de la Confederación Brasileña de Fútbol tendrían en mente a un importante entrenador que dirige a uno de los clubes más grandes del mundo para sentarse en el banquillo de la 'verdeamarela'.

La información que sacó el portal digital UOL, reconocido en territorio brasileño, es que Carlo Ancelotti se perfilaría como el candidato más fuerte para llegar al seleccionado sudamericano una vez termine la presente temporada con el Real Madrid, club en el que dijo que culminaría su carrera como entrenador y en el cual ha conseguido una cantidad importante de títulos.

Señala el mismo medio que desde el entorno de los brasileños habrían indagado al italiano sobre la posibilidad de tomar las riendas de la 'canarinha' el pasado mes de octubre y estarían dispuestos a esperar que Ancelotti termine la presente campaña con el cuadro 'merengue' a pesar de que él tiene contrato con el club de la capital de España hasta el 2024.

“Si el club me quiere (el Real Madrid) aquí diez años, entrenaré diez años”, había afirmado el también extécnico del Milan meses atrás, una vez los españoles ganaron la final de la Champions League en la temporada anterior. Será una misión de los brasileños convencer al italiano de aceptar el puesto.