“La Selección es prioridad, debo enfocarme en marcar goles”: Hugo Rodallega

El delantero colombiano del Trabzonspor, quien viene de anotar un doblete en el triunfo 0-3 de su equipo del sobre el Antalyaspor, sueña con volver a ser convocado al combinado nacional.

“La Selección siempre es prioridad para cualquier jugador colombiano, todos quieren estar ahí, pero si el llamado no llega, tengo que enfocarme en mi trabajo, trato de estar bien en cuanto a goles, porque es lo que me identifica”, aseguró el delantero colombiano en entrevista con ‘Sin tapujos 107.9’, de Cali.

Hugo Rodallega, quien tiene cuatro goles en la actual campaña, está disputando su tercera temporada en Turquía y no le ha sido difícil adaptarse: “la adaptación ha sido fácil porque llevo dos años en la liga y la experiencia me ha ayudado, he tenido buena relación con mis compañeros”.

Además, el vallecaucano, en charla con el programa El Camerino, de Blu Radio, contó la historia que sucedió en el año 2005, cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid.

“Hubo una conversación con directivos del Real Madrid, de los cuales no tengo ni idea de los nombres, me acuerdo que estábamos en Manizales y don Hernando Ángel fue a visitarme porque era el dueño de mis derechos deportivos, fue con un veedor que dijo que iban a comprar el 80 % de mis derechos y que iba a trabajar en el Real Madrid B”, aseveró.

Trabzonspor marcha actualmente en la quinta posición de la Liga de Turquía y Rodallega tiene muy clara la meta: “faltan seis fechas para terminar la temporada. Nuestro gran objetivo es entrar a torneos europeos”.

“He podido marcar goles muy lindos, me deleito viendo videos de esas anotaciones en los países en los que he jugado. Sueño con hacer goles desde una buena distancia”, sentenció.