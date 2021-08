La Serie A se suma a ligas que no prestarán jugadores para Eliminatoria: ¡ojo Cuadrado y Muriel!

Con el correr de las horas se sigue poniendo más complicado el panorama para las selecciones sudamericanas, para los partidos de las jornadas del camino al Mundial 2022 de los primeros diez días del mes de septiembre.

Infantino y su pronunciamiento ante los líos para fechas de Eliminatoria

"Tras el no de la Premier League de Inglaterra y la Liga de España, la Serie A anuncia que apoyará a los equipos que decidan no liberar a los jugadores para los partidos de septiembre que se jugarán en países que requerirían aislamiento al regresar a Italia. No hay lista oficial, pero principalmente viajes a América Latina". Así encabezó hace pocos minutos una información 'Gazzetta dello Sport', en la que desde Italia también se ven venir restricciones para los futbolistas, de cara a las fecha de Eliminatoria sudamericana al Mundial Catar 2022.

El comunicado de la liga italiana subrayó que "la decisión de la FIFA de no extender las excepciones a las convocatorias para los países en los que existe una obligación de cuarentena al regreso y las diversas limitaciones ligadas a la propagación de la pandemia conllevarían un perjuicio competitivo para los equipos que permitan a sus jugadores viajar a esos países".

James Rodríguez pide los 9 puntos a la Selección Colombia, en fechas de Eliminatoria

En el caso de la Selección Colombia, el profesor Reinaldo Rueda convocó para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile, el 2, 5 y 9 de septiembre, respectivamente; a figuras de la talla de David Ospina, de Nápoles; Juan Guillermo Cuadrado, de Juventus, y Luis Fernando Muruel, de Atalanta.

Publicidad

Cero y van tres: @SerieA apoya a clubes que no quieran prestar jugadores para eliminatoria. pic.twitter.com/5oIdlsZzLH — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈🥎🥌⛳🎤 (@sebasperiodista) August 25, 2021

Información en desarrollo