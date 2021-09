La UEFA no le dio el visto bueno a Ajax para usar su tercera indumentaria, inspirada en Bob Marley

Este lunes se conoció la decisión tomada por la UEFA en cuanto a la tercera equipación de Ajax , en donde el conjunto de Ámsterdam quiso hacer un homenaje a la canción "Three Little Birds", interpretada por Bob Marley, en el respaldo de la camiseta.

La respuesta del mayor ente de fútbol europeo para el club neerlandés fue un rotundo "No", ya que este considera, que el bordado de los tres pájaros representan una expresión diferente al logo del equipo, o al de los patrocinadores, cosa que no está permitida.

La canción 'Three Little Birds' se convirtió en un segundo himno para los hinchas de Ajax desde el año 2008. Algo así como 'You'll Never Walk Alone' para los aficionados de Liverpool. Es por esto que el equipo quiso plasmarlo en su camiseta.

Así las cosas, la página web oficial de Ajax compartió el siguiente mensaje para sus aficionados:

"La Asociación Europea de Fútbol (UEFA) lo ve como una expresión diferente del logo del club, del logo del patrocinador o del patrocinador de la manga. No se permiten otras expresiones".