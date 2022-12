La visita del Bayern Múnich al Schalke marca la cuarta fecha de la Bundesliga

El equipo del colombiano James Rodríguez, es líder con nueve puntos de nueve posibles. Borussia Dortmund es segundo con siete unidades tras tres jornadas.

Los cuatro clubes alemanes que juegan la Liga de Campeones se enfrentan los unos a los otros este fin de semana en la cuarta jornada de Bundesliga: Schalke recibe al Bayern Múnich y el Dortmund se desplaza a Hoffenheim.

Sobre el papel, el partido más atractivo de la jornada podría ser el duelo entre el subcampeón Schalke y el campeón Bayern Múnich, aunque este último ya es líder tras ganar sus tres partidos, mientras que el club de Gelsenkirchen es penúltimo con cero puntos.

Tras su victoria por 2-0 el miércoles en Lisboa contra el Benfica, el gigante bávaro vuelve al campeonato, donde ha perdido tres jugadores por lesión en los tres primeros partidos.

Los internacionales franceses Kingsley Coman (tobillo) y Corentin Tolisso (rodilla), y el germano-brasileño Rafinha (tobillo) tuvieron graves lesiones y serán baja varias semanas e incluso meses en el caso de los dos primeros.

"Esto no puede continuar así, en caso contrario no podremos ni siquiera alinear once jugadores en la décima jornada de campeonato", dijo enfadado el presidente del club, Karl-Heinz Rummenigge, pidiendo a los árbitros que "protejan" a sus estrellas.

Por parte del Schalke, saben que una victoria contra el Bayern es algo importante, y el joven entrenador Domenico Tedesco no está bajo presión, pese al mal inicio de temporada.

Elevado a las nubes el año pasado por haber conducido a su equipo al segundo escalón del podio, el técnico de 33 años gozaba de un enorme crédito de confianza ante sus dirigentes.

Y todos los observadores en Alemania continúan creyendo en el potencial del equipo, incluso si ha perdido en la pretemporada a sus dos mejores jóvenes esperanzas: Leon Goretzka se fue al Bayern Múnich y Max Meyer al Crystal Palace.

Schalke obtuvo un empate 1-1 el martes en la Champions contra otro equipo portugués, el FC Oporto.

Borussia Dortmund, segundo a dos puntos del Bayern, deberá olvidar su victoria en Brujas (1-0) para su duelo contra el Hoffenheim, que empató en Ucrania contra el Shaktar Donetsk (2-2).

Cuarta jornada de la Bundesliga:

Viernes:

1:30 p.m. Stuttgart - Dusseldorf.

Sábado:

8:30 a.m. Hoffenheim - Borussia Dortmund.

8:30 a.m.Hertha Berlín - Borussia Mönchengladbach.

8:30 a.m. Augsburgo - Werder Bremen.

8:30 a.m. Wolfsburgo - Friburgo.

8:30 a.m. Nuremberg - Hanóver.

11:30 a.m. Schalke 04 - Bayern Múnich (James Rodríguez).

Domingo:

8:30 a.m. Bayer Leverkusen - Mainz.

11:00 a.m. Eintracht Fráncfort - Leipzig.