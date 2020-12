“Lamento haber llevado a Zlatan Ibrahimovic a la MLS, fue una pérdida de tiempo”

Si Zlatan Ibrahimovic da siempre de qué hablar cada vez que dice algo, su representante Mino Raiola no se queda atrás. En esta ocasión, el agente italiano despertó todo tipo de comentarios al referirse sobre el paso del delantero sueco por la MLS.

"Lamento haber llevado a Zlatan a la MLS, fue una pérdida de tiempo allí. Tenía que haberse quedado en Europa, en el fútbol real", afirmó durante la gala de los Golden Boy.

Juventus, a la espera de Paulo Dybala sobre su renovación: "Será de los mejor pagados en Europa"

Y es que pese a las dos grandes temporadas que tuvo el atacante sueco con Los Ángeles Galaxy , donde marcó 53 goles en 58 encuentros, no pudo levantar el trofeo de campeón y terminó regresando al Milan.

Justamente en la Serie A , Ibrahimovic, con 39 años, está realizando una temporada de ensueño al llevar ya 10 tantos en 6 partidos.

"He visto muchos jugadores que a la edad de Zlatan estaban cansados, casi me da pena que sigan. En Ibra no veo esto, para mí puede jugar otros cinco años. Alguien que se recupera de una lesión como él no puede detenerse. Jugará un papel importante, quizás sea presidente de algún equipo de la UEFA, algo para cambiar al mundo", concluyó Raiola.

Publicidad

Zidane y la situación de Isco: "Es verdad que no le doy la oportunidad de demostrar lo bueno que es"