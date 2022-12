Las dos caras de la moneda: los colombianos de Boca les ganaron por ‘goleada’ a los de River

Los cinco ‘cafeteros’ de ambos equipos vieron acción en una nueva jornada de la Superliga Argentina, que en su recta final se disputan mano a mano los dos equipos más importantes de ese país.

No fue la noche para Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero en River Plate. Pese a la victoria 1-0 sobre Banfield, que sirvió para continuar como líder del certamen, los dos futbolistas colombianos recibieron calificaciones bajas por parte de la prensa argentina.

En cambio, la otra cara de la moneda fue para sus compatriotas de la vereda de enfrente. Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa; fueron protagonistas en la goleada de Boca Juniors 4-0 sobre Central Córdoba, para continuar a tres puntos del equipo de Marcelo Gallardo.

Los principales contrastes estuvieron en Borré y Villa. El primero tuvo la posibilidad de estirar su racha goleadora al hacerse cargo de una pena máxima, pero su disparo se estrelló en el palo. “Salió caliente (tras ser sustituido en la segunda parte). No fue su noche”, aseguró el diario ‘Olé’ que lo calificó con 4 puntos.

Mientras que el exjugador de Deportes Tolima selló con una anotación el triunfo del ‘xeneize’ y volvió a ser desequilibrante en el equipo de Miguel Ángel Russo. “Punzante en los contraataques. Buen pique en la contra previa al gol de Salvio, aunque su pase al medio fue por un rebote, produjo un quiebre en la defensa rival. Linda habilitación a Fabra, en la jugada que terminó en el penal”, afirmó el medio argentino que le dio 8.5 puntos.

Calificaciones similares obtuvieron sus compañeros Campuzano (7) y Fabra (6.5), quienes también fueron titulares y siguen con un nivel ascendente, en un equipo que espera arrebatarle el liderato a su principal rival.

Finalmente, Quintero fue el único de los cinco que no inició como titular. Remplazó a Borré y, si embargo, tuvo un rendimiento similar que su compatriota. “Nunca llegó a acomodarse. No aportó vértigo e incluso falló un cambio de frente que, por poco, no termina en contragolpe”, señaló ‘Olé’ que también lo calificó con 4 puntos.

