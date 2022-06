Las dos grandes estrellas del fútbol europeo que estarían en la mira del Real Madrid

Real Madrid siempre genera inquietud y más cuando se están haciendo movimientos y negocios en el mercado de fichajes en Europa. Para el tradicional equipo blanco es siempre obligación sumar figuras a su nómina, ya que se viene de una temporada brillante, con títulos en la Liga de España y también en la Champions League. Así el listón se encuentra en lo más alto.

En ese orden de ideas, este jueves se dieron dos rumores de prensa sobre un par de figuras de reconocimiento internacional que estarían en la mira del famoso club español.

El primer nombre en mencionarse fue el del atacante argentino Paulo Dybala, quien no seguirá en la Juventus y aunque estaba cerca de llegar a Inter de Milán, sus agentes estarían buscando nuevos rumbos. Es ahí donde entra Real Madrid, según informó el sitio web 'Tuttosport'. Incluso se dijo que el argentino es del gusto de Ancelotti.

Pero eso no es todo. Desde Inglaterra también surgieron informaciones relacionadas con el reconocido Heung Min Son, quien podría estar buscando nuevos aires y retos tras varios años en Tottenham.

El surcoreano ya ha mostrado su valor en la Premier League y no sería nada descabellado que fuera a parar en las huestes de los 'merengues'.

Sin embargo, habrá que esperar si las negociaciones se dan y avanzan en buena manera, justo cuando se acerca el final de las vacaciones y la llegada de la fase de pretemporada.

¿Qué defensa contrató Real Madrid?

Se trata del alemán Antonio Rudiger, quien se describió así dentro y fuera de la cancha. "Soy un jugador con carácter, pero del resto lo mejor es que lo digan los demás y no hablar mucho de uno mismo. Creo que es difícil mejorar tu velocidad, pero tengo suerte porque es algo que poseo gracias a mi genética y eso me alegra muchísimo. En el campo soy una persona enfocada exclusivamente en el trabajo, pero fuera de él soy gracioso y me gusta reír y que la gente lo pase bien", dijo Rudiger.