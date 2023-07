Las pataletas de Cristiano Ronaldo cuando no anotaba goles: la confesión de Gareth Bale

Tras varios años en el más alto nivel, figurando y resaltando en los torneos más importantes del fútbol mundial, Gareth Bale, quien ahora vive una vida alejada de los terrenos de juego, se refirió respecto a lo que fue compartir cancha y camerino con Cristiano Ronaldo en Real Madrid.

Protagonistas de uno de los tridentes más letales y ganadores de la historia ‘merengue’, el galés tuvo la fortuna de acompañar a uno de los jugadores más relevantes del fútbol en toda su expresión, además de levantar un sinfín de títulos, siendo más recordado el triplete de Champions League de la mano de Zinedine Zidane.

En charla con en canal de YouTube de Martin Borgmeier, Gareth Bale dio detalles de lo que era compartir el día a día con el astro portugués, actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, destacando que, aunque ‘CR7’ es una gran persona, tiene algunos detalles con los que no coincide en su forma de actuar.

"Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto", dijo el galés, ahora jugador de golf.

Sin embargo, estas declaraciones no generan tanta sorpresa, pues, según lo han manifestado a lo largo de los años algunos de sus ex compañeros en los clubes donde jugó, siempre se ha catalogado a Cristiano Ronaldo como un futbolista muy competitivo, que se exige al límite en materia de alimentación, preparación y demás.

A eso su gran colección de títulos individuales y récords que quedarán para siempre en la historia del fútbol mundial, tales como ser el máximo goleador de la Champions League, contar con cinco Balones de Oro, entre otros.

Lo único cierto es que, a pesar de sus diferencias dentro y fuera del campo, Gareth Bale y Ronaldo marcaron una época para el Real Madrid, siendo ambos protagonistas fundamentales dentro de la Copa del Rey 2013/14 frente al Barcelona, las tres Ligas de Campeones consecutivas, Supercopas de Europa y más.

Justamente, en la final contra el Liverpool de Kiev 2017/18, que significó el último partido de ‘CR7’ como jugador ‘merengue’, el futbolista galés marcó un auténtico golazo con una pirueta en el aire para poner el 2-1 parcial a favor de los blancos, que posteriormente terminarían ganando 3-1 con otro gol de Bale, para sentenciar la ‘orejona’ número 13 hasta ese momento.