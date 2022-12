Las semifinales y la final del Mundial Sub-20 las podrá ver por la pantalla de Gol Caracol HD2

Venezuela vs. Uruguay e Italia vs. Inglaterra serán los partidos de la semifinal el jueves 8 de junio. El próximo domingo, a las 4:45 a.m., la final será transmitida en vivo y en directo por Gol Caracol HD2.

Los dirigidos por Rafael Dudamel tienen celebrando al territorio venezolano con su victoria 2-1 sobre Estados Unidos. Luego de quedar 0-0 en los 90 minutos, el juego se definió en el tiempo extra. Peñaranda (96’) y Ferraresi (115’) anotaron para la ‘vinotinto’, mientras que Ebodisse (117’) descontó para USA.

Habrá duelo suramericano en ‘semis’, ya que Uruguay, luego de empatar 2-2 frente a Portugal, ganó 5-4 en la tanda desde el punto blanco del penal.

En la otra llave semifinal chocarán Italia e Inglaterra. Los italianos superaron 3-2 a Zambia, también en la prórroga, y los ingleses, gracias al tanto de Solanke, vencieron 1-0 a México.

De esa manera, Venezuela vs. Uruguay e Italia vs. Inglaterra serán los compromisos de las semifinales.

Los partidos se podrán ver en la pantalla de Gol Caracol HD2 a las 8:20 a.m. y a las 10:20 a.m, del próximo jueves 8 de junio.

Mientras que el domingo 11 de junio, con presencia de una Selección suramericana, se realizará la gran final del Mundial Sub-20 en el estadio Mundialista, de Suwon, Corea del Sur.

Dicho compromiso será transmitido por Gol Caracol HD2 en vivo y en directo desde las 4:45 a.m, mientras que el duelo por el tercer puesto se verá desde las 8:00 a.m., en diferido.