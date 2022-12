Las variantes en Quito le cumplieron a Pékerman: Borja, el más destacado

Para el encuentro contra Ecuador, por la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial, el técnico de la Selección Colombia presentó cinco novedades en su nómina titular, respecto el partido anterior frente a Bolivia.

Además, sobre los minutos finales, José Pékerman, con el marcador 2-0 a favor, le dio minutos a Daniel Torres y a Mateus Uribe, quienes no jugaron en Barranquilla y se acoplaron bien al planteamiento.

Santiago Arias: al comienzo cometió una falta, pero luego estuvo bien en defensa, atento a los cierres e impidió que Walter Ayoví tuviera libertad por la banda. No tuvo mucha salida, pero a los 72 minutos se juntó con Juan Cuadrado y generó una chance clara que no supo capitalizar Miguel Ángel Borja. Una lesión no le permitió continuar y salió al minuto 81.

Farid Díaz: aunque no tuvo mayor protagonismo, estuvo concentrado en los anticipos y custodiaba bien la pelota para que no la recuperara el rival. Las veces que salió al ataque lo hizo de manera organizada y participó en el segundo gol, haciéndole el pase a Edwin Cardona.

Abel Aguilar: estuvo bastante claro en el primer toque e hizo una buena pareja de volantes de primera línea junto a Carlos Sánchez. En los saques de David Ospina siempre ganó por arriba, en la mitad del terreno de juego, y en la segunda parte recibió varias faltas. En una de ellas expulsaron a Luis Caicedo y el bogotano tuvo que salir, al minuto 65’, por lesión.

Daniel Torres: ingresó por Aguilar y aunque en un principio tuvo una mala devolución que por poco termina en gol para los ecuatorianos, entró rápido en el estilo de juego que seguían sus compañeros.

Edwin Cardona: generó, con Miguel Borja, la primera chance de gol para Colombia, pero fue anulado por fuera de lugar. Tuvo un mayor trabajo de sacrificio, por lo que no lució mucho en ataque; sin embargo, a los 33 minutos sacó un pasesote con su pierna zurda para habilitar a James Rodríguez, quien luego asistió a Juan Cuadrado para el segundo tanto. Siempre se juntó bien con el ‘10’ de la ‘tricolor’. A los 73 minutos salió, por Mateus Uribe.

Mateus Uribe: ingresó para ocupar la mitad del campo, pero luego tuvo que retrasarse por la salida de Arias, a falta de 10 minutos para el final, y ocupar la banda lateral derecha. No desentonó.

Miguel Ángel Borja: se mostró bastante inquieto en el frente de ataque, incluso le sancionaron un fuera de juego en el primer minuto. Aunque por momentos estaba solo, guerreaba todos los balones que le llegaban. A los 20 minutos, tras pase de Carlos Sánchez, ganó por la banda occidental y mandó un centro a tres dedos que terminó en el tanto de James. En los tiros de esquina para Ecuador, bajaba al área colombiana para ayudar en defensa. Al 72’ tuvo el tercer gol en sus pies, pero definió al cuerpo del arquero Esteban Dreer.