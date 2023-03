Lautaro Martínez se mostró emocionado previo a duelo contra Panamá: "Disfrutaremos de nuestra gente"

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, enfatizó este miércoles su alegría por haber conseguido el título del mundo en Qatar 2022 y poder festejarlo por partida doble este jueves en Buenos Aires y el martes próximo en Santiago del Estero.

"Soy un persona que me emociono mucho porque es un sueño todo lo que estamos viviendo. Estoy feliz porque vamos a poder disfrutar de un gran clima, de nuestra gente y de nuestra casa", enfatizó el 'Toro' en una rueda de prensa tras el entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

"Me toca disfrutar, porque tengo unos compañeros excelentes, un entrenador que me banca (sostiene) y una familia atrás que me apoya en todo momento", explicó.

No obstante, aseguró que todo el grupo quiere ir a por más: "Ojalá podamos seguir por este camino disfrutando de lo que hacemos dentro de la cancha e ir por más objetivos", agregó visiblemente emocionado.

Por su parte, Julián Álvarez enfatizó que "fue una locura" lo vivido en diciembre pasado tras el Mundial y que ahora "sigue toda esa locura con la gente".

"Es lindo el reconocimiento, el cariño que nos brindan siempre. Vamos a intentar devolverle la alegría adentro de la cancha", agregó.

El delantero del Manchester City añadió que la locura generada por la demanda de entradas para el encuentro contra Panamá "era algo que se esperaba" y apuntó que "va a ser una fiesta que nos merecemos todos".

"Va a ser un partido y una noche única. Quisiéramos que estén todos los argentinos, pero también tuvimos la posibilidad de disfrutar en diciembre con la gente en las calles", indicó.

Además, el centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul aseveró que "la Copa del Mundo no la saca nadie, pero empieza otra etapa para preparar la Copa América y las Eliminatorias" y se mostró expectante por lo que el grupo va a vivir este jueves en Buenos Aires.

"Ojalá podamos tomar dimensión de lo que va a ser el Monumental. No sé si estamos capacitados para dimensionar todo eso", apuntó el 'rojiblanco', quien reconoció estar "un poco ansioso".

"No es un partido con tanta relevancia, pero le doy mucho más valor que a otros o, al menos, eso es lo que me genera. Voy a intentar disfrutar desde temprano y también trasladárselo a la gente", indicó.

La 'albiceleste' cumplirá este jueves contra Panamá y en el Estadio Monumental de Buenos Aires con su primer compromiso tras haber obtenido su tercera estrella de campeón del mundo.

Por su parte, el martes se mudará al estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para enfrentarse a Curazao en el segundo amistoso de esta ventana FIFA que, además, servirá como festejo por el título logrado el pasado 18 de diciembre.