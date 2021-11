Le dan palo a Rafael Benítez: para muchos una situación parecida a la de James Rodríguez

El nombre de Rafael Benítez es poco grato para James Rodríguez. Primero tuvo una distante relación con él en Real Madrid y después, recientemente, lo borró de tajo del Everton, de Inglaterra, motivando su salida con rumbo al Al-Rayyán, de Catar.

Y en las últimas horas se conocieron declaraciones de un jugador neerlandés que pasó momentos complicados con Benítez como entrenador. Ese es Ryan Babel, en la actualidad en el Galatasaray turco.

"En mi opinión, una relación extraña con Benítez porque cuando me fichó lo miré como el hombre que quería darme una oportunidad y ayudarme a triunfar. Pero luego, a medida que avanzábamos, me dejó totalmente solo y sólo me juzgó por las cosas que no hice bien en lugar de decirme cómo resolver o mejorar lo que tenía que mejorar. Era muy joven y sólo necesitaba orientación. No quiero culpar al entrenador por no haber tenido la mejor carrera en el Liverpool, pero sentí que podría haber estado más cerca en términos de orientación y apoyo", dijo Babel, de su paso por Liverpool con 'Rafa' como timonel.

"Sentí que no se esforzó lo suficiente para guiar a un jugador joven, no como lo verías hoy con Jürgen Klopp o muchos otros entrenadores que se toman el tiempo para sacar lo mejor de un talento", prosiguió el atacante.