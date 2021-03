Le empezaron a dar 'palo' a Cristiano Ronaldo, luego de su 'berrinche' en el partido de Portugal

Este sábado, Portugal empató 2-2 contra Serbia en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Catar 2022 . Sin embargo, el hecho que acaparó todos los focos fue el enfado de Cristiano Ronaldo , luego de que no le validaran un gol, aparentemente legítimo.

La acción se dio en el tiempo de descuento de la segunda etapa, cuando el delantero de la Juventus remató al arco y el defensor serbio lo rechazó. Al parecer, el balón entró en su totalidad, pero el árbitro de línea no advirtió la acción. Esto genero una desatada reacción del astro portugués que reclamó aireadamente.

Fernando Meira, exjugador de la selección 'lusa', criticó la actuación de Cristiano Ronaldo, enfatizando en su condición como capitán: “El gol es claro, pero Ronaldo no puede tirar el brazalete de Portugal al suelo. La reacción de Cristiano es natural, pero no es aceptable para un capitán de la selección. No puede tirar el cinta al suelo y dirigirse a los vestuarios mientras el partido sigue su curso”.

“No es aceptable para un jugador de su importancia. Entiendo su frustración y estoy de acuerdo con él porque su gol era válido, pero los árbitros tienen que tomar decisiones, sin VAR, y él tiene que dar ejemplo. Y el de esta noche no es uno para seguir”, agregó Meira.

Unas horas después, ya calmado 'Cris' dejó un mensaje en sus redes sociales, donde declaró: “Doy y daré siempre todo por mi país, eso nunca va a cambiar. Pero hay momento difíciles de lidiar, principalmente cuando sentimos que una nación entera está siendo perjudicada”.