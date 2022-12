“Le gusta tomar y no se controla”: Jorge Sampaoli sobre Arturo Vidal

En 2015, el técnico comentó la realidad del vestuario de la selección chilena cuando aún la dirigía. Hoy, sus declaraciones salen a la luz pública.

El incendió que se prendió en Chile tras no clasificar al Mundial se aviva. En las últimas horas, se conocieron unas declaraciones que el extécnico de esa selección Jorge Sampaoli había dado en 2015, y en las que anunciaba que el equipo no estaría en Rusia 2018.

Según informa el ‘Diario Últimas Noticias’, Sampaoli sostuvo una charla con varios periodistas a los que reveló algunos detalles del camerino de sus entonces dirigidos. "Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edú (Eduardo Vargas) cada vez que lo veo está peor que antes. Mati (Matías Fernández) ya no da el nivel en que quiero que juegue la Selección, (Mauricio) Pinilla sólo piensa en las fiestas cuando lo nomino", dijo.

El DT, hoy con Argentina, avisó que el equipo necesitaba recambio y que nombres de peso ya no estaban para vestir la camiseta. "Ninguno de ellos está para enfrentar una eliminatoria como la que tenemos por delante. "(Lo de Arturo Vidal) es para un especialista médico. Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky", reproduce hoy ‘Diario Últimas Noticias’.

Para otros jugadores también tuvo palabras puntuales, unas buenas y otras… De Gary Medel, por ejemplo, dijo que "le gusta divertirse, pero ya no bebe", de Alexis Sánchez que "a veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar el desayuno, sin hablar con nadie" y de Claudio Bravo que "lo hacen poner la cara pero son otros, los de la 'Banda Pitillo' los que lideran el equipo".

