Leandro Paredes reveló que tampoco se llevaba bien con Kylian Mbappé en el París-Saint Germain

En las últimas semanas se ha hablado abiertamente en la prensa francesa de la no buena relación entre Neymar y Kylian Mbappé en el París Saint-Germain. Los medios de aquella nación europea afirman que tanto el delantero brasileño como la figura 'gala' han tenido diferentes encontronazos en algunos entrenamientos del cuadro parisino; que no tienen compatibilidad y que su relación es completamente nula, hasta en el terreno de juego han sido pocos los pases que se dan entre ambos.

Pero parece que el crack brasileño no es el único que ha tenido problemas de convivencia con Mbappé y es que en las últimas horas el que salió hablar del habilidoso futbolista de la Selección de Francia fue el argentino Leandro Paredes y quien compartió camerino con el '10' de 'les bleus' entre 2019 y el 2022.

El volante de la Selección de Argentina tuvo una charla con 'Espn' y allí reveló detalles de cómo era las relaciones en la plantilla del PSG mientras él estuvo. Aunque no quiso extenderse en cuanto a Kylian Mbappé su respuesta fue bastante certera y elocuente.

"No soy quién para hablar de él, yo tenía relación con los que tenía relación y con los que no, no puedo hablar", esas fueron las palabras del actual futbolista de la Juventus de Turín y compañero de Juan Guillermo Cuadrado.

Leandro Paredes se encuentra concentrado con la selección de Argentina que este martes tendrá un partido de preparación frente a Jamaica. El balón en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey, rodará a partir de las 7:00 de la noche, hora de Colombia.

De otro lado, a Neymar la prensa internacional también le consultó de cómo se la llevaba, de cómo era su relación con Kylian Mbappé. El astro de la selección de Brasil no ocultó su 'mala cara' cuando fue preguntado por la estrella francesa.

"De Kylian, 'puff'. Yo no...", eso fue lo que se limitó a responder el exfutbolista del Barcelona Fútbol Club tras el partido de fogueo que disputó con la 'canarinha' frente a Ghana y del que salieron vencedores por 3-0.

La reacción de Neymar causó revuelo en las distintas plataformas digitales y sus gestos dieron a entender que la situación parece que es como la 'pintan': tiene poco entendimiento con Mbappé.