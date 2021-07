Leyenda del fútbol de Alemania le 'bajó la caña' a Toni Kross: "Ya no es de clase internacional"

Toni Kross decidió que dejará la Selección de Alemania tras su última participación en la Eurocopa, en la cual quedaron eliminados tras perder 2-0 frente al combinado inglés que más adelante se quedaría con el subcampeonato del certamen.

Tras esta nueva debacle en los torneos internacionales, al mediocampista del Real Madrid, le llegaron críticas una vez más desde territorio alemán. En esta ocasión se trata de Lothar Matthäus.

"Personalmente, no tengo nada contra él, pero no estoy de acuerdo con su estilo de juego. Pudimos ver en la Eurocopa que no se trata solo de la velocidad del jugador, sino también de la del balón. Lo hace bastante bien con uno o dos contactos, pero, cuando golpea el balón, pierde velocidad nuevamente porque apenas hay ganancia de espacio y el ritmo se ralentiza" dijo la leyenda alemana, para el portal 'Kicker'.

Pero eso no fue todo, más adelante le siguió bajando la caña, "Kroos ya no es de clase internacional, desapareció" luego de sus grandes actuaciones con el Real Madrid. en la temporada pasada.