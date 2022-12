Liga argentina comenzaría el próximo 10 de marzo

La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, anunció este viernes que se posterga el inicio del campeonato, en medio de una crisis financiera e institucional importante.

Según la decisión, firmada por los clubes, estos se comprometieron "a jugar sin otra postergación posible" del 10 al 12 de marzo, lo que en los hechos da más tiempo para resolver el problema aunque implica una advertencia a los jugadores.

Persiste un clima de incertidumbre en los clubes, con posiciones contrapuestas entre las distintas divisiones del deporte nacional argentino, que no vuelve a las canchas desde el receso estival en diciembre.

A la postre, la selección mayor en repechaje hacia Rusia-2018, la Sub-20 clasificada por poco al mundial y Sub-17 casi afuera. La pintura general del fútbol es caótica.

Pero un país con más de 40 millones de habitantes, la mayoría devotos del fútbol, espera ver a sus jugadores metiendo goles y peleando títulos en los estadios, en vez de verlos con idas y vueltas a reuniones para cobrar el sueldo.

Los futbolistas mantienen desde el viernes pasado una huelga por salarios adeudados hasta hace cuatro meses, ante la amenaza de ser sancionados por la AFA y las duras críticas de Maradona por un torneo que no empieza.

Una reunión de última hora la noche del viernes entre dirigentes y la AFA terminó en fracaso.

"No se va a jugar el fin de semana, no hubo ninguna propuesta, la plata no está", dijo tras la reunión Sergio Marchi secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Sobre la posibilidad de que algunos clubes decidan apelar a formaciones juveniles, Marchi fue categórico: "sería un acto de cobardía".

Claudio Tapia, presidente del club Barracas Central, no descartó esa salida para evitar sancione de la AFA que amenazó con quitar puntos a los clubes que no jueguen. "Hay que cuidar las instituciones", argumentó.

Todo hace suponer que de continuar el conflicto la semana que viene, esa puede ser la alternativa que busquen los clubes.

- "Empezar ya" -

La FAA lanzó la huelga el viernes pasado y prometió mantenerla hasta que los clubes reciban el dinero adeudado por la AFA, que atraviesa una severa crisis económica y moral.

"La decisión es retener tareas por la razón que no se ha podido cancelar la deuda con los futbolistas desde hace tres o cuatro meses, y que venimos reclamando desde enero", comentó Marchi.

Pero Maradona reclamó que "el fútbol tiene que empezar ya", en declaraciones al diario deportivo Olé. "No se puede negociar más con ladrones", añadió en referencia a Marchi.

- Cajas vacías -

El gobierno argentino había anunciado el jueves el depósito de 350 millones de pesos (unos 22 millones de dólares) a la AFA por el pago de la deuda con el fin de destrabar la huelga de futbolistas.

Pero la FAA sostiene que además de que el dinero recién se acreditará el martes próximo, la deuda con los clubes es más del doble del monto entregado por el gobierno.

La deuda del gobierno corresponde a la rescisión del contrato Fútbol para Todos (FPT), un programa instaurado durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) por el cual el Estado pagaba un canon a la AFA por los derechos para transmitir por televisión abierta los partidos desde 2009.

La FAA denunció "la decadente situación que padecen en la actualidad numerosos clubes que participan en las diferentes competencias profesionales".

- La díscola AFA -

El viernes pasado una asamblea de la AFA aprobó la rescisión del contrato con el Estado, un nuevo estatuto con respaldo preliminar de la Conmebol y la FIFA.

Además se fijó el 29 de marzo para la elección de un nuevo presidente para poner fin a la crisis institucional que provocó la intervención de la FIFA y del gobierno de Mauricio Macri, expresidente de Boca Juniors y señalado por algunos dirigentes como causante del descalabro actual.

El nuevo estatuto supone reorganizar a la AFA, inmersa en una crisis tras la muerte en 2014 de Julio Grondona, quien presidió a la institución como un 'todopoderoso' por 35 años.

Pero la asamblea de la asociación objetó un punto del nuevo estatuto que delega a una comisión de la Conmebol la realización de un examen de idoneidad a los candidatos a presidir la AFA.

FIFA y Conmebol advirtieron que si la AFA no cumple con lo establecido podría ser sancionada.