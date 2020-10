Liga de las Naciones: Romelu Lukaku lideró y le dio la victoria 2-1 a Bélgica sobre Islandia

Dos goles del delantero Romelu Lukaku en la primera parte le bastaron a Bélgica para hacer los deberes ante Islandia (1-2) y recuperar el liderato de su grupo en la Liga de Naciones gracias a la derrota de Inglaterra contra Dinamarca.

El futbolista del Inter de Milán volvió a imponer una vez más su fuerza y explosividad. Se ofreció a sus compañeros continuamente y, cada vez que la tocaba, ponía un nudo en la garganta a los cientos de aficionados islandeses a los que se les permitió asistir.

Los belgas venían con el orgullo herido por la inmerecida derrota en Inglaterra tres días antes. El rival fue la modesta Islandia, el actual farolillo rojo de su grupo que, con el resultado de hoy, desciende matemáticamente a la liga B.

Lo intentaron los locales, incluso asustaron a los “Diablos Rojos” cuando pusieron el 1-1 en el marcador durante la primera parte, pero no fueron capaces de articular el juego cuando la defensa belga se recompuso en la segunda mitad.

Por parte de Bélgica no estaban convocados ni Eden Hazard ni Thibaut Courtois, ambos por lesión, y Roberto Martínez tampoco pudo contar con Kevin De Bruyne. El centrocampista del Manchester City no estaba lo suficientemente en forma para jugar, dijo la federación belga unas horas antes del partido sin aportar más detalles.

El seleccionador español dibujo un 3-4-3 en el césped con un tridente ofensivo formado por Lukaku, Leandro Trossard y la joven promesa belga Jérémy Doku, que no tuvo su día. El reciente fichaje del Rennes francés, rival del Sevilla en la Liga de Campeones, no termina de cuajar en la selección. Estuvo impreciso, no encontró su sitio en el césped y provocó faltas no forzadas. Martínez lo quitó en el minuto 68 en lugar de Timothy Castagne.

Publicidad

Los “Diablos Rojos” vistieron de blanco para la ocasión y dominaron la posesión en todo el encuentro, basculando a izquierda y derecha. El primero cayó en el minuto 9, en una jugada que tuvo como origen un pase largo y vertical de Toby Alderweireld. Lukaku la bajó con el pecho y, ante la torpeza de la defensa islandesa, se revolvió con efectividad y disparó un zurdazo imposible para el portero.

A los islandeses no les temblaron las piernas a pesar del gol tempranero. Probaron suerte o metiendo un autobús en el área pequeña cada vez que disfrutaban de un saque de esquina -hasta seis jugadores-, o con jugadas rápidas por la banda derecha. Lo primero no funcionó, lo segundo les dio mejor resultado.

El empate llegó en el 16, en un despiste de la defensa belga. El veterano lateral derecho Birkir Már Saevarsson recibió un pase diagonal adelantado que rompió la línea defensiva de los “Diablos Rojos”. El jugador, de 35 años, se puso la camiseta de delantero, aguantó la presión de Yannick Carrasco y batió a Mignolet por debajo.

El tanto devolvió las tablas al encuentro y con ello la dinámica que imperó durante la primera parte: Bélgica dominaba la pelota, basculaba a izquierda y derecha, e Islandia esperaba agazapada sorprender a la contra.

Witsel de volea y luego Meunier desde fuera del área probaron suerte desde lejos, sin resultado. A falta de secundarios, el sargento Lukaku volvió a aparecer en el minuto 38 reclamando un merecido protagonismo y fue arrollado por Eyjólfsson en el área, en un claro penalti. El delantero reclamó ejecutar la pena máxima y engañó al guardameta con un disparo por la derecha que se coló en el fondo de la red.

Tras el descanso, Bélgica le puso cloroformo a la pelota y el juego de ambas selecciones bajó un par de marchas. Los “Diablos Rojos” incluso cedieron por momentos el control del balón, pero los locales no supieron cómo sobrepasarles.

Publicidad

No hubo goles en la segunda mitad, aunque el tercero visitante estuvo más cerca que la igualada local, pues Lukaku y Castagne tuvieron buenas ocasiones. Islandia colgaba la pelota en los tiros libres, pero por ahí parecía imposible batir a los belgas.

A un par de minutos del final, Yannick Carrasco estuvo a punto de hacer el gol de la semana. El jugador del Atlético de Madrid robó la pelota en el centro del campo y se plantó él solo hasta la cocina, dejando atrás a varios defensas, pero su disparo se fue demasiado a la izquierda.

Islandia recuperó la táctica de poblar el área pequeña belga cada vez que le caía un córner, dos en el descuento, pero una vez más no le sirvió y el árbitro pitó el final del encuentro. Los locales mantienen la racha negativa que llevan en los dos últimos años y no rompe el aciago historial con Bélgica, pues cuenta como derrota los ocho partidos jugados hasta ahora contra los “Diablos Rojos”.

En la clasificación del grupo, los belgas suman nueve puntos y adelantan a los ingleses, que se quedan con siete, los mismos que Dinamarca. Islandia por su parte se queda clavada en el último puesto con cero puntos y desciende matemáticamente a la liga B de la Liga de las Naciones.