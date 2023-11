Lionel Messi ‘boleteó’ a un periodista en redes sociales: “Mientes, una vez más”

Lionel Messi ha sido el nombre más escuchado en las últimas horas, no solo por conseguir su octavo Balón de Oro, sino también por algunos reclamos que ha hecho, primero al streamer Ibai Llanos y ahora al periodista Gerard Romero.

Y es que este martes a través de sus redes sociales, el astro argentino como nunca lo había hecho, ‘boleteó’ al también influencer quien da noticias relacionadas al Barcelona.

La publicación de Gerard Romero fue la siguiente: “Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”.

De inmediato, el argentino publicó un pantallazo de esa afirmación y dejó un mensaje claro y contundente: “Mientes… una vez más…”

Por supuesto ese posteo de Lionel Messi se viralizó rápidamente y muchos apuntaron contra el periodista nombrado, quien en varias oportunidades ha dado noticias que han sido desmentidas por el entorno del astro del fútbol. Esta vez fue distinto, el propio futbolista se encargó de eso.

Minutos después el streamer Gerard Romero se retractó de lo que había publicado en su página ‘Jijantes’: “Mil disculpas a todos, y mil más. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo los que hoy me digan y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”.

A pesar de eso, el astro argentino Lionel Messi dejó en sus redes sociales la publicación, algo que nunca se le había visto.

Y es que hace unas horas, tras ganar su octavo Balón de Oro, en las entrevistas atendió unos instantes a Ibai Llanos, a quien también ante miles de personas viendo el directo, le hizo un reclamo por escribirle un mensaje en Instagram y luego mostrarlo sin su permiso. De hecho, hasta el famoso streamer le tocó cambiar de tema.

Lo cierto es que ahora Lionel Messi tendrá un final de año tranquilo, apenas disputando unos partidos amistosos con el Inter Miami, ya que fue eliminado en el 'todos contra todos', y por eso volverá a la acción oficial hasta el 2024, donde buscará ganar más títulos con el conjunto estadounidense, tras conseguir la Leagues Cup.