Lionel Messi: "En Argentina buscamos disfrutar el día a día, algo que últimamente me costó bastante"

Lionel Messi, que este jueves abrió la victoria de Argentina sobre Australia en partido amistoso disputado en Pekín con el gol más rápido de su carrera, insistió en que no es momento en mirar el próximo Mundial, si lo va a jugar o no, sino "pensar en lo que se viene".

Tras el encuentro, disputado en el estadio de los Trabajadores de la capital china, el capitán de la Albiceleste, vigente campeona mundial, recaló que lo que dijo (Qatar 2022 podría haber sido su último mundial) "es normal por edad y por tiempo".

"Es difícil que se dé, pero bueno, como dije recién, disfruto el momento, el día a día, el estar acá. Ahora vienen partidos de Eliminatorias y de Copa América. Es ir muy lejos pensar en el próximo Mundial cuando recién terminamos uno", señaló.

"En la selección buscamos disfrutar el día a día. Durante los últimos dos años me costó bastante porque no estuvo como me hubiera gustado. Ahora, quiero pensar en lo que se viene. Como dije, ahora empieza un ciclo nuevo. Esto sigue, no nos podemos quedar con lo que ya pasó. Hay que disfrutar de cada reencuentro", añadió Messi, quien reconoció que el amistoso ante los 'Socceroos' "fue complicado jugar por el calor y la humedad" pero que siguen "con la misma idea"

Igualmente, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, destacó en rueda de prensa tras la victoria por 2-0 contra Australia que fue un “partido difícil” teniendo en cuenta que los ‘Socceroos’ no han tenido jugadores con vacaciones, pero con el factor diferencial de que la Albiceleste cuenta con “el mejor 10”.

“El rival viene con unos días más de preparación que nosotros en el sentido de que no han tenido sus jugadores vacaciones. Nosotros hemos tenido jugadores con días de vacaciones en el medio”, comentó Scaloni, que añadió: “Sacamos adelante un partido muy difícil” a pesar del cambio horario.

“Lo mejor que tiene esta selección es el ADN de tirar para adelante sea cual sea el resultado y el rival”, subrayó Scaloni, que destacó como aspecto positivo del partido esta cualidad.

“Nos quedamos un poco las ganas también de hacer jugar a otros chicos”, afirmó, y apuntó que con el debutante este jueves Alejandro Garnacho la “idea es que sume minutos” y se vaya “acoplando y viendo cómo juega la selección y sus compañeros”.