Lionel Messi fue la gran figura de Inter Miami, que derrotó 3-1 a Orlando City en la Leagues Cup

Con un doblete del argentino Lionel Messi, Inter Miami derrotó este miércoles por 3-1 a Orlando City y se clasificó para los octavos de final de la Leagues Cup, en los que se medirá con Dallas en Frisco, Texas.

Messi abrió y cerró la victoria del Inter Miami y ya suma cinco goles en tres partidos, todos ganados, en su nueva experiencia en el fútbol estadounidense.

Su equipo, en el que debutó este miércoles el español Jordi Alba, jugará fuera de casa por primera vez desde la llegada de Messi en su pelea para conquistar el primer título de la temporada.

La Leagues Cup es un nuevo torneo oficial que mide a los equipos de la MLS con los de la Liga MX.

Orlando fue duro en el centro del campo, enfocado en Leo Messi pero también con otros objetivos. El uruguayo César Araujo 'dio la bienvenida' muy temprano a Sergi Busquets dejándole los tacos.

Era cuestión de tiempo que llegara el primero y sucedió en el minuto seis, una gran acción colectiva de los locales la bordó Robert Taylor con un pase magnífico sobre la defensa de Orlando encontrando a Messi, quien la acomodó con el pecho y la metió con su zurda entre los tres palos.

Fue el quinto gol de Messi en su corta trayectoria en Miami y la confirmación de que su química con Taylor sigue aumentando. Entre ambos ya han fabricado tres goles, dos de ellos con asistencia del finlandés.

La primera clara de Orlando fue de Duncan McGuire en el catorce, encaró por el costado izquierdo a Drake Callender y la mandó desviada. Fue un aviso que tuvo continuidad sólo dos minutos después.

El colombiano Iván Angulo desequilibró dentro del área por el sector zurdo y disparó a puerta ante la gran reacción de Callender. El rechace cayó en las botas de Araujo y el uruguayo no perdonó, puso el empate en el luminoso.

El partido cambió, se igualó físicamente, y el principal perjudicado fue un Messi que vio la primera amarilla con su nuevo club por una patada por detrás a Wilder Cartagena.

El 'uy' de la grada volvió a escucharse en el minuto 31. La recibió Messi dentro del área, esta vez se la sirvió Josef Martínez. La quiso ajustar tanto el argentino que se le escapó pegada al palo.

Lo que no se pudo conseguir con juego estuvo a punto de llegar a balón parado. Antonio Carlos cometió una falta sobre Josef Martínez en la frontal del área, exactamente en el mismo punto donde Messi convirtió su primer gol en el debut, la puso bien el capitán de Inter Miami pero Gallese se estiró para desbaratarla.

Orlando mantuvo la misma idea de ser duros en el centro del campo, enfadando mucho a Messi por momentos, y el argentino logró justo antes del descanso lo que buscó insistentemente, que alguno de sus rivales viera una cartulina amarilla, fue Kyle Smith el primero.

A los dos minutos de la reanudación llegó la polémica, un contacto entre Antonio Carlos y Josef Martínez terminó con el venezolano en el suelo dentro del área y el colegiado no lo dudó, Iván Cisneros señaló penalti pese a las protestas de los jugadores de Orlando.

Se la pidió Josef Martínez al capitán y este no puso oposición. Fue correspondido porque el venezolano no falló desde los once metros, batió a Gallese por su derecha. Cinco partidos después volvía a encontrar portería, es su primer gol en la era Messi.

Un choque de Pereyra con Messi dejó al argentino conmocionado en el suelo, fue atendido por unos minutos dolorido de su mandíbula, pero pudo continuar mientras el uruguayo vio la cartulina amarilla.

El debut de Jordi Alba llegó en el minuto 63, quien ya antes del partido había recibido el cariño de su nueva afición al ser presentado sobre el césped por los hermanos Mas y David Beckham. El lateral zurdo entró al campo con otro debutante, el joven paraguayo de 20 años, Diego Gómez.

La sentencia llegó en el minuto 72. Josef Martínez la regaló a Messi para que únicamente tuviera que empujarla. La jugada nació una vez más en las botas de Taylor por el sector izquierdo.

Messi se sitúa momentáneamente como máximo goleador de la Leagues Cup con cinco tantos en tres partidos igualado con su compatriota Germán Berterame, que jugará de nuevo este viernes con Rayados de Monterrey.

El próximo rival del Inter Miami será el FC Dallas y el partido se disputará en el Toyota Stadium de Frisco.