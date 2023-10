Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2023

Este lunes, en el Teatro del Châtelet, de la ciudad de París, se entregó el Balón de Oro al argentino Lionel Messi, quien fue ovacionado y aplaudido por tal galardón por parte de los asistentes al auditorio, entre los que se encontraron figuras del balompié orbital como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Vinícius Junior y Jude Bellingham, entre otros.

El astro de Inter Miami fue el guía y principal figura de la Selección de Argentina en la obtención del título en el Mundial de Catar 2022, confirmando su dimensión, liderazgo y dándole brillantez a su ya laureada carrera deportiva.

Messi estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo, su esposa, y por sus tres hijos: Mateo, Ciro y Thiago, quienes lucieron impecablemente vestidos y celebraron al oír la decisión final. Otro que acompañó al '10' fue David Beckham, quien es uno de los accionistas mayoritarios de su actual equipo en la MLS y gestor de su ida al balompié de Estados Unidos.

Precisamente fue Beckham el encargado de entregarle el trofeo al nacido en Rosario y que de esa manera extiende su leyenda.

El futbolista del Inter de Miami se convierte en el primer ganador del premio creado en 1956 que no juega en Europa. Messi, de 36 años, se alzó con el premio gracias a su contribución a la victoria de Argentina en el Mundial de Catar.

El jugador argentino, de 36 años, completa con este nuevo trofeo un impresionante palmarés al que ningún otro futbolista se acerca. Cuando el ocaso de su carrera parece inminente, ha sabido sacar el máximo partido a su último gran servicio, el Mundial de 2022, que le ha propulsado a un nuevo Balón de Oro.

Lionel Messi junto a Kylian Mbappé durante la ceremonia del Balón de Oro 2023. Foto: AFP

¿Qué dijo Lionel Messi al recibir el Balón de Oro 2023?

"Gracias a todos, sobre todo a mis compañeros de selección. Gracias a todos los que me han votado. Este Balón de Oro es un gran regalo para toda Argentina. No me quiero olvidar de Haaland ni de Mbappé, que tuvieron un gran año, espectacular, y en los próximos años ganarán este premio", dijo Lionel Messi en el discurso ante el auditorio presente en Teatro del Châtelet, de la ciudad de París, al recibir el Balón de Oro 2023.

Nominados al Balón de Oro 2023

Estos fueron los 30 nominados al Balón de Oro 2023, que ganó este lunes Lionel Messi: Julián Álvarez (Argentina); Nicolo Barella (Italia); Jude Bellingham (Inglaterra); Karim Benzema (Francia); Yassine Bounou (Marruecos); Kevin de Bruyne (Bélgica); Ruben Dias (Portugal); Antoine Griezmann (Francia); Ilkay Gündogan (Alemania); Josko Gvardiol (Croacia); Erling Haaland (Noruega); Harry Kane (Inglaterra); Kim Min-Jae (Corea del Sur); Randal Kolo-Muani (Francia); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Robert Lewandoski (Polonia); Emiliano Martínez (Argentina); Lautaro Martínez (Argentina); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Luka Modric (Croacia); Jamal Musiala (Alemania); Martin Odegaard (Noruega); André Onana (Camerún); Victor Osimhen (Nigeria); Rodri (España); Bukayo Saka (Inglaterra); Mohamed Salah (Egipto); Bernardo Silva (Portugal); Vinícius Jr (Brasil).