Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2023 y con una dedicatoria para Diego Maradona

El argentino Lionel Messi dedicó a Diego Maradona su octavo Balón de Oro, que recibió el día en el que el 'Pelusa' hubiera cumplido 63 años.

"Me acuerdo de Diego, que es su cumpleaños y no hay mejor lugar para felicitarle que rodeado de tanta gente a la que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Feliz cumpleaños, Diego, este premio lo comparto con vos", dijo en un abarrotado teatro Chatelet de París durante la gala del Balón de Oro.

Lionel Messi y sus palabras al recibir el Balón de Oro 2023

Sus agradecimientos

"Gracias a todos, sobre todo a mis compañeros de selección. Gracias a todos los que me han votado. Este Balón de Oro es un gran regalo para toda Argentina. No me quiero olvidar de Haaland ni de Mbappé, que tuvieron un gran año, espectacular, y en los próximos años ganarán este premio".

Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro. FRANCK FIFE/AFP

Argentina, en su mente

"El nivel no baja nunca, he tenido la suerte de estar aquí muchos años. Quiero hacer una mención especial a toda esa gente que se alegró de que Argentina fuese campeona del mundo. Gracias también a toda mi familia, mi mujer, mis hijos, por estar en los peores momentos, y ellos me han ayudado a cumplir mis sueños en el fútbol. Sin vosotros no habría sido posible".

Maradona, en el recuerdo

"Quiero hacer una última mención a Maradona. Feliz cumpleaños, creo que no hay mejor lugar que este para felicitarle, lleno de jugadores y de la pelota. Este Balón de Oro también es tuyo y de toda Argentina".

Así fue la celebración de Lionel Messi con sus hijos

En la ciudad de París, en el acto de entrega del Balón de Oro, Lionel Messi estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo, su esposa, e igualmente con sus tres hijos: Mateo, Ciro y Thiago.

Los tres infantes aparecieron en el momento en el que le fue entregado el trofeo a Messi y salieron desde sus puestos a la tarima principal para estar junto a progenitor.