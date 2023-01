Lionel Messi habló del "andá para allá, bobo” y aseguró que eso no estuvo bien

El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, afirmó este lunes que hubiera preferido que fuera el fallecido Diego Maradona quien le diera en mano la copa del mundo en Catar-2022, por "lo que él amaba a la selección".

"Me hubiese gustado que el Diego me entregue la copa. Por lo menos que vea a Argentina campeón con lo que él amaba la selección. Desde arriba (el cielo), tanto él como mucha gente que me quiere, hacía fuerza", dijo la 'Pulga' a la radio local Urbana Play.

Messi, de 35 años y jugador del París Saint Germain, dijo que el año pasado consiguió "lo que siempre" había soñado, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le entregó la copa del mundo.

"La copa me llamaba, me decía 'vení y agarrame que ahora sí me podés tocar'. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso (Lusail) y no lo pensé", cuando decidió besarla, relató.

El líder de la Albiceleste afirmó que ganó el Mundial "después de tanto sufrimiento, y finales perdidas. Dios lo tenía guardado para mí".

Argentina empató con Francia 3-3 en el tiempo reglamentario y el alargue, antes de vencer 4-2 en desempate a penales en la final del Mundial.

Al recordar la victoria en cuartos de final contra Países Bajos (2-2 y 4-3 a penales) cuando tuvo cruces tensos y alguna discusión al final con el entrenador neerlandés Louis Van Gaal y con el atacante Wout Weghorst, dijo que "se fue dando y no me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también".

“¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”, le dijo el astro argentino a su rival neerlandés. Esto generó una gran repercusión a nivel orbital, ya que antes no se le había visto así.

"Ya está, no queda nada, conseguí todo en la selección, en el Barcelona, en lo individual", reflexionó.