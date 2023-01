Lionel Messi habló por primera vez tras ganar el Mundial de Qatar: "Desde ese día cambió todo"

Lionel Messi cumplió en el Mundial Qatar 2022 el sueño de cualquier futbolista en el planeta: salir campeón con su selección y así fue como lo consiguió el pasado 18 de diciembre frente a Francia, combinado al que derrotaron en la tanda de los penaltis por 4-2, luego del 3-3 en los 90 reglamentarios más el tiempo extra.

Luego de un mes de la consecución del títulos en tierras árabes, el astro del París Saint-Germain concedió su primera entrevista tras levantar el trofeo de la Copa del Mundo. La 'Pulga' habló con el periodista Andy Kusnetzoff, de Urbana Play, desde la capital francesa y allí contó incidencias de cómo fue el torneo, lo que vivió previo a cada juego y cómo se sintió al final después de haber conseguido el objetivo de salir campeones.

"Si bien el momento más difícil fue la derrota con Arabia Saudita, el partido con México fue el más difícil que tuvimos, por todo lo que nos jugábamos. Creo que fue el partido que peor jugamos también, por todo lo que conllevaba tener que ganar sí o sí, eso te hace jugar diferente. Pero confiaba en que íbamos a pasar, que se nos iban a dar las cosas. Si no hubiésemos tenido el grupo que tenemos, yo creo que en esa situación hubiese sido muy difícil de superar", dijo el astro rosario.

En medio de la entrevista, Messi reveló las palabras que les expresaría a él mismo cuando recién llegó a Barcelona; de lo que le esperaba en el futuro.

"Le diría que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar. Que va a tener un camino muy hermoso, con momentos duros que va a tener que superar, pero que nunca renuncie a sus sueños porque al final va a tener su recompensa más deseada y va a tener un final feliz, como si fuera una película", aseveró.

Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, logrando así su sueño de niño. Marc Atkins/Getty Images

Otras frases de Lionel Messi en la entrevista:

*Su lamento porque Diego Maradona no pudo ver a Argentina campeón del mundo

"Me hubiese gustado que Diego me entregue la copa. Pero sino por lo menos que vea todo esto, a la Argentina campeón del mundo, con todo lo que él amaba a la Selección y deseaba que pasen estas cosas. Hubiese sido muy linda esa foto también. Desde arriba tanto él como mucha gente que me quiere y quiere mi bien hacía fuerza para todo. La canción fue un boom para todo el mundo. De arriba estaba empujando".

*La canción del Mundial...

"Es muy buena. Antes del Mundial dije que me gustaba mucho esa canción, pero todavía no se había hecho tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más, se hizo sentir. En el Mundial todo el mundo estaba con ese canto, no solo los argentinos. Es un ritmo y una letra que contagia".

*Cómo vivió la noche previa a la final contra Francia

"Con Antonela (su esposa) seguimos haciendo lo que hicimos durante todo el Mundial: hablamos antes de irnos a dormir, pero sin tocar mucho el partido ni nada especial. Hicimos la misma rutina de cada día antes de los partidos. Repetíamos lo mismo, pero estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se dé. Tenía una tranquilidad muy grande. Pude dormir bien".

*Algunas palabras al cuerpo técnico liderado por Lionel Scalonni

"Son todos espectaculares, saben lo que es la Selección, lo vivieron. Le tienen muchísimo cariño, son exjugadores que pasaron por todo esto que pasamos nosotros. Sabían cómo manejarse en cada momento, tenían la experiencia de haber vivido Mundiales o competiciones internacionales y creo que en cada momento sabían bien lo que tenían que hacer o decir; el manejo del grupo, más allá de la sabiduría en preparar los partidos. No se equivocó en ningún partido de los siete que jugamos, más allá del primero que perdimos".

*Lo que significó levantar la Copa del Mundo con Argentina

"Desde ese día cambió todo. Para mí y para todos fue algo impresionante. Se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno, llegó casi al final".

*Confiaba en que Dios le iba a regalar un Mundial

"Yo lo había dicho una vez. Creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial; después pasó lo de Brasil, que estuvimos tan cerquita. Lo sentía, presentía que él tenía esto guardado para mí, y creo que estaba esperando el momento. Creo que no había mejor momento que este, como tampoco hubo mejor momento para la Copa América. Se lo agradezco todos los días de mi vida, por todo lo que me dio siempre. No le puedo pedir nada más, gracias a él tengo todo".

Lionel Scaloni y Lionel Messi arribando a Argentina, luego de consagrarse campeón del Mundial Qatar 2022. Foto: AFP.