Lionel Messi jugará un emotivo partido contra el equipo de su infancia, Newell's

Lionel Messi jugará contra el club de su infancia, Newell's Old Boys , después de que el equipo argentino aceptará enfrentar en un amistoso al Inter Miami en febrero, de cara al inicio de la temporada 2024 de la MLS.

El Inter Miami anunció el lunes que recibirá a Newell's en su estadio, el DRV PNK de Fort Lauderdale, Florida, estadio donde recientemente la Selección Colombia le ganó a Venezuela con un marcador de 1-0, el 15 de febrero.

Newell's tiene su sede en la ciudad de Rosario, donde nació y creció Messi, jugando para su equipo juvenil antes de mudarse a Barcelona a los 13 años.

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, también es oriundo de Rosario y jugó en Newell's en tres etapas antes de regresar como entrenador del equipo en 2012, siendo uno de los ídolos de la 'lepra'.

"Estoy encantado de darle la bienvenida a mi querido Newell's a nuestra casa aquí en Miami. Será un partido especial por todo lo que Newell's Old Boys significa para mí", dijo el 'Tata' Martino.

"También será una buena oportunidad para prepararnos para lo que seguramente será una temporada apasionante", añadió.

El partido será el último de un apretado calendario de pretemporada para Miami, que iniciará los preparativos enfrentándose a la selección de El Salvador en San Salvador el 19 de enero.

Luego, jugará dos partidos en Arabia Saudita, incluido uno contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, antes de sendos amistosos en Hong Kong y Tokio.

¿Cómo le fue a Lionel Messi con el Inter Miami?

Inter Miami, equipo de Lionel Messi Foto: AFP

El inicio de Lionel Messi en el Inter Miami fue excepcional al asegurar la Leagues Cup, el primer título en la historia del club ubicado en Florida, anotando diez goles en siete encuentros. Además, el Inter Miami alcanzó la final de la Copa US Open, eliminando a Cincinnati en la tanda de penaltis en las semifinales. Sin embargo, Messi no participó en la final, la cual perdieron ante el Houston Dynamo debido a una lesión.

Messi debutó en la MLS marcando un gol contra los New York Red Bulls, pero desde entonces no ha logrado anotar. No pudo hacerlo frente a Nashville, Los Ángeles FC y Charlotte, a pesar de jugar los noventa minutos, ni contra Cincinnati, cuando regresó de una lesión y jugó poco más de media hora. Sin embargo, en el enfrentamiento contra Los Ángeles, Messi contribuyó con dos asistencias clave en la victoria.

El rendimiento del Inter Miami en la MLS fue menos destacado, ya que terminaron penúltimos en la Conferencia Este con 34 puntos y solo sumaron tres puntos en los últimos seis partidos. Antes de la llegada de Lionel Messi, el equipo ocupaba la última posición en la tabla.