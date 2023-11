Lionel Messi: la principal razón de que los abonos del Inter Miami ya se hayan agotado

La fiebre por Lionel Messi se mantiene más ferviente que nunca. La MLS sigue 'loca' por el campeón del mundo y luego de revolucionar por completo la boletería, el ambiente y las ciudades que visitó a lo largo de este semestre como futbolista del Inter Miami, los abonos para la próxima temporada ya son historia.

Bajo un comunicado oficial, el conjunto de las 'garzas' anunció que la totalidad de las entradas para la próxima temporada han sido totalmente agotadas. De igual manera, también dieron a conocer que se creará una lista de registro para aquellos hinchas que se hayan quedado sin posibilidad de hacerse con un abono para que puedan anotarse y, en caso de que hayan sobrantes, serán informados para que se puedan hacer con ellos de cara al próximo año.

Pese a que todavía no se conocen los horarios oficiales de los distintos partidos del conjunto 'rosado' para la próxima campaña, esto no fue impedimento para que los fanáticos del argentino buscaran la forma de no perderse ni un solo encuentro de él.

Por el momento, el Inter Miami se comprometió a anunciar en los próximos días las fechas, horas y rivales tan pronto sean anunciadas por la propia Liga de Estados Unidos.

¿Cuándo comienza la pretemporada el inter Miami?

Inter Miami, equipo de Lionel Messi Foto: AFP

El conjunto de las 'garzas' anunció un emotivo partido preparatorio contra Newell's All Boys, de Argentina, equipo del que Gerardo 'tata' Martino es ídolo, además de que allí Lionel Messi inició su carrera deportiva. Dicho encuentro se jugará el próximo 17 de febrero según anunció el presidente de los 'leprosos', Ignacio Astore.

Por otro lado, también hablaron de la posibilidad de una gira por Arabia Saudita en donde el Al-Hilal y el Al-Nassr podrían ser sus rivales. Sin embargo, el propio club de Norteamérica salió a desmentir esta versión.

Luis Suarez, ¿rumbo al Inter Miami?

Lionel Messi y Luis Suárez, en las Eliminatorias al Mundial 2018 Getty Images

El uruguayo Luis Suárez habló recientemente en tono de despedida del Gremio brasileño, al recibir un homenaje por parte de la Asamblea Legislativa del estado de Rio Grande do Sul.

Suárez fue condecorado con la medalla del mérito Farroupilha, el máximo honor entregado por el órgano legislativo de Rio Grande do Sul, en una ceremonia celebrada en Porto Alegre, en el que gran parte del público le pidió que se quedara en Gremio.

No obstante, el delantero de 36 años, que anunció hace meses que no continuará en el club de Porto Alegre, habló en tono de despedida y dijo que deja amigos en su paso por el equipo brasileño.

"Dejas amigos. Nuestros hijos dejan amistades. Me quedo con el cariño que me dio la gente de Gremio y también de Internacional (...) muchas gracias por el cariño. Nos veremos pronto", dijo Suárez, hablando en español.

El charrúa todavía no ha aclarado su futuro y, según la prensa, entre sus posibles destinos podría estar el Inter Miami, donde se reencontraría con Lionel Messi, o el River Plate argentino.