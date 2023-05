Lionel Messi le dedicó unas sentidas palabras a Jordi Alba, que no seguirá en el Barcelona

El futbolista argentino del PSG, Lionel Messi, quiso despedirse de su excompañero Jordi Alba, tras anunciarse este miércoles que no continuará en el Barcelona la próxima temporada, y aseguró que fue "más que un compañero, un verdadero cómplice en la cancha", en una publicación en su cuenta de Instagram.

'Leo' Messi también destacó lo "lindo" que es disfrutar de lo "bien" que se llevan en lo personal. Y le deseó lo mejor a él y a su familia, confiando que su nueva etapa le traiga "muchos éxitos y alegrías".

Otro exfutbolista 'azulgrana', Gerard Piqué, también recordó a Alba el día que anunció su adiós. "Ha sido un placer enorme compartir vestuario contigo. Qué espectáculo has dado por banda izquierda todos estos años. Te deseo lo mejor en el futuro", escribió en Twitter Piqué, quien a finales del año pasado también rescindió su contrato con el Barça, en su caso para colgar las botas.

Jordi Alba aseguró, que por ahora, no tiene ningún acuerdo con un club

El defensa del Barcelona Jordi Alba, que ha llegado a un acuerdo con el club catalán para rescindir el año que le quedaba de contrato, aseguró este miércoles que "a día de hoy" no tiene "absolutamente nada con ningún club".

Alba, de 34 años, estuvo presentado en Igualada (Barcelona) el campus de fútbol que lleva su nombre, pero no puedo evitar responder a las preguntas de los periodistas sobre su desvinculación de la entidad 'azulgrana'.

"No he recibido ningún interés ni tengo ninguna oferta, porque mi intención era quedarme en el Barcelona y cumplir mi contrato", explicó el lateral catalán, quien finalmente ha cambiado de opinión respecto a su futuro: "Tengo que ser honesto conmigo mismo y con el club y creo que la mejor opción era dar un paso al lado".

El jugador de L'Hospitalet de Llobregat dijo ser consciente de que "van pasando los años" y apuntó que esta temporada, a las órdenes de Xavi Hernández, ha tenido "un rol más secundario, pero no por ello menos importante".

❝Lo he dado todo por el club de mi vida❞#H18TORIC pic.twitter.com/hbh8uTEHWK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 24, 2023

Y que su undécima campaña en el primer equipo no solo le ha traído su última Liga y su última Supercopa de España como 'azulgrana': "También he podido conocerme más a mí mismo y he ayudado más a los jóvenes".

Alba aseguró irse "muy tranquilo y con la cabeza muy alta" y manteniendo una relación "excepcional" con todos sus compañeros y también con el presidente del club, Joan Laporta, y el entrenador, Xavi Hernández.

"Ellos me dieron la oportunidad de que decidiese lo que yo quisiera y así lo he hecho", concluyó Jordi Alba, quien se despedirá de la afición el próximo domingo, en la visita del Mallorca al Spotify Camp Nou.