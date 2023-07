Lionel Messi llegó al Inter Miami "con las ganas de ganar de siempre, pero más aliviado"

El nuevo entrenador del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Gerardo Martino, habló sobre la incorporación de Lionel Messi al equipo. El estratega argentino ya había dirigido a Messi tanto en el Barcelona como en la Selección Argentina. Durante la entrevista, reveló sus impresiones al encontrarse con el astro rosarino después de haber ganado el Mundial de Qatar 2022, y destacó las diferencias que notó en comparación con el Messi que había conocido en el pasado.

Cuando el 'Tata' comenzó a negociar su incorporación al Inter Miami, Lionel Messi todavía estaba considerando un posible regreso al Barcelona. Sin embargo, una vez que el traspaso al equipo culé se frustró, Messi llegó a un acuerdo con 'las Garzas', para su incorporación. "Justo se empezaba a hablar de la posibilidad de dirigir a Messi, pero estaba más latente la posibilidad de Barcelona. Después se transformó y Leo decidió encarar este proyecto", expresó en una entrevista para 'TyC Sports'.

"Empezamos a hablar sobre él y sobre otras opciones que había porque necesitábamos hacer incorporaciones que agrandasen el plantel. Entre lesiones y jugadores que se estaban yendo, algunos en la Copa de Oro, estábamos con el plantel un poco reducido", terminó por agregar el técnico argentino.

Posteriormente, el entrenador, que previamente había dirigido a Lionel Messi en el Barcelona y en la Selección Argentina, mencionó las nuevas características que notó en este renovado Messi, ahora consagrado campeón con la 'Albiceleste' en la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. "Son etapas lindas, todas son diferentes. Lo encuentro con las mismas ganas de siempre, pero en otra etapa y mucho más aliviado con todo lo que ha pasado con la Selección Argentina en los últimos años. Era un peso muy grande el que tenía encima y sacárselo lo ha transformado en el día a día", afirmó el 'Tata'

Finalmente, el nuevo entrenador del Inter Miami habló de lo que puede ser el debut oficial de Lionel Messi vistiendo los colores rosa y negro. "Es pronto, no estoy descartando, solamente es verlo un entrenamiento más, conversar con él fundamentalmente para ver cómo se siente y después trataré de tomar la decisión. En realidad, hoy por hoy estamos en la función de hacerlo sumar entrenamientos. Llegó muy bien, podemos tener alguna expectativa de verlo el viernes, pero no quiero apresurarme en decir algo que después no pueda cumplir", culminó el entrenador.

La última vez que Lionel Messi participó en un partido fue con la Selección Argentina frente a Australia, durante la gira de la 'Scaloneta' por Asia, hace aproximadamente un mes, el 15 de junio. Antes de ese encuentro, había despedido su etapa en el PSG, equipo en el que jugó durante las últimas dos temporadas tras dejar el Barcelona, en un enfrentamiento en el que perdieron contra el Clermont Foot el 3 del mismo mes.