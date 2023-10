Lionel Messi retornó a los entrenamientos y ya ilusiona a los hinchas de Inter Miami con su regreso

Lionel Messi, la estrella argentina, está a punto de hacer su tan esperado regreso al Inter Miami después de perderse los últimos cuatro partidos debido a una lesión. El viernes, Messi se unió al grupo en la sesión de entrenamiento del equipo, dirigido por el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino, en lo que parece ser una señal de que podría estar listo para regresar a la acción este sábado en el partido de la MLS contra el Cincinnati.

La ausencia de Messi ha sido notable para el Inter Miami, ya que el equipo no ha logrado ganar en los cuatro partidos en los que no pudo contar con su magia en el campo. Perdieron la final de la Copa US Open contra el Houston Dynamo y sufrieron una derrota contundente por 1-4 en su último partido contra el Chicago Fire, tras empates previos contra el Orlando City y el New York City.

Esta serie de resultados adversos ha llevado al Inter Miami a la penúltima posición en la Conferencia Este de la MLS, a cinco puntos de los lugares de playoffs. Sin embargo, el equipo aún tiene un partido pendiente en comparación con sus rivales directos, lo que podría marcar la diferencia en su lucha por llegar a los playoffs.

La llegada de Messi al Inter Miami ha sido un hito histórico para el club, y el argentino ha tenido un impacto inmediato, anotando once goles en doce partidos. Además, Messi ayudó al Inter Miami a asegurar su primer título en la historia del club, la Leagues Cup, en agosto de este año. Ahora, con su regreso a la alineación, los fanáticos y el equipo tienen grandes esperanzas de que Messi pueda impulsar al Inter Miami en la recta final de la temporada de la MLS y llevarlos a los playoffs.

Además, Messi está programado para unirse a la convocatoria de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni en la próxima fecha FIFA, lo que lo convierte en un jugador crucial tanto para su club como para su país en los próximos compromisos.