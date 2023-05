Lionel Messi se mantiene en el limbo: tomará la decisión de su futuro, cuando termine la temporada

Se sigue especulando sobre el futuro de Lionel Messi, con noticias que aparecen casi que a diario. Las últimas informaciones sugieren que el argentino podría haber firmado para jugar en Arabia Saudita junto con Sergio Busquets y Jordi Alba, excompañeros suyos en el Barcelona, según 'El Chiringuito'.

Además, 'RTL France' también informa que el Al-Hilal, club donde milita Gustavo Cuéllar, estaría interesado en fichar al argentino y también a Busquets, Alba y Marco Verratti, actual compañero de Messi en el París Saint-Germain. Sin embargo, a pesar de las informaciones que circulan sobre un posible traslado de los anteriormente mencionados al fútbol saudí, las fuentes cercanas a los jugadores implicados desmienten que haya un acuerdo cerrado en este momento para su salida hacia Arabia Saudita.

De hecho, actualmente se dice que respecto a Leo Messi no hay ningún acuerdo con Arabia y que además él no tiene prisa por tomar una decisión. Por lo tanto, su intención sería tomar una decisión con respecto a su futuro una vez finalizada la liga francesa, que culmina el 4 de junio, ya que su objetivo es ganarla, además de seguir jugando.

¿Qué se dice de Sergio Busquets?

Desde el círculo cercano de Sergio Busquets, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, aseguran que no ha firmado nada con el Al-Hilal y que las informaciones sobre un posible acuerdo son falsas. Respecto a su futuro, se espera que el jugador tome una decisión en los próximos días sobre si acepta o no la oferta de renovación que le ha presentado el Barcelona, aunque no hay garantías de que eso suceda según fuentes cercanas a él.

A Jordi Alba le queda un año más de contrato

Se comenta que Jordi Alba, quien actualmente tiene un año más de contrato con el Barça, no tiene intenciones de abandonar el club en estos momentos. Alba planea cumplir su contrato y además, debido a sus circunstancias familiares, ya que tendrá un nuevo hijo este verano, no tiene planes de mudarse de la ciudad ni de su equipo actual.

La novela Barcelona-Messi ¿Qué sucederá a final de temporada?

Por ahora, en el Barcelona no tienen información de que Lionel Messi, quien se encontrará en calidad de agente libre a final de temporada, haya tomado la decisión de marcharse a Arabia Saudita. Por lo tanto, la opción de que el jugador argentino vuelva a vestir la camiseta blaugrana no se ha desvanecido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, hasta el momento, no se le ha presentado una oferta formal al futbolista ni a su entorno más cercano, sino que, por ahora, solo se han llevado a cabo conversaciones informales, según el diario español 'Mundo Deportivo'.