Lionel Messi seguirá disfrutando de sus vacaciones: "No entrenará hasta que tenga contrato"

Lionel Messi sigue disfrutando de sus vacaciones tras ganar la Copa América con Argentina y haber finalizado su contrato con el FC Barcelona.

Sin importar el porvenir de su ídolo, del cual aseguran que firmará un nuevo contrato con el club, en las huestes 'blaugranas' ya iniciaron entrenamientos, donde se han unido los diferentes jugadores del plantel, entre ellos Sergio 'Kun' Agüero, quien se demoró en llegar debido a su participación en la Copa América.

Desde España, en 'Mundo Deportivo' aclararon un poco más el futuro del astro argentino: "Leo no está previsto que se una al trabajo en la Ciutat Esportiva. El motivo, que aún no tiene contrato con el Barcelona. Asimismo, por una cuestión formal, tanto el club como el entorno del futbolista descartan que el delantero trabaje en las instalaciones azulgrana mientras no haya un vínculo contractual entre ambas partes".

Además, Joan Laporta, presidente del Barcelona siguió dando buenas noticias al respecto. "Todo va bien según lo previsto. Todo progresa adecuadamente, todo va bien".

Así las cosas, Lionel Messi sigue disfrutando de sus vacaciones, ya en territorio español donde comparte con dos excompañeros del club, Cesc Fábregas y Luis Suárez, quienes coincidieron en la isla de Ibiza.