Lionel Messi "siempre estará en la lista de PSG": El anuncio de un dirigente de los franceses

“Grandes jugadores como Lionel Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el expediente”: esas fueron las palabras de Leonardo, gerente del equipo francés, en declaraciones a 'France Football' y que levantaron alerta en España, Argentina y en el resto del mundo.

Listo un nuevo refuerzo para Millonarios para la Liga del fútbol colombiano 2021

“De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si ... Cuatro meses, hasta el final de la temporada, en el fútbol es una eternidad, especialmente durante este tiempo”, añadió el dirigente de PSG para rematar el tema de Messi, quien claramente no se encuentra a gustos en Barcelona.

🔟🇫🇷 Leonardo, manager del PSG, reconoció que intentarán cerrar el arribo de Messi al conjunto francés a mitad de año aunque quede un largo recorrido



💬 "Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG"



✍️ @francefootball pic.twitter.com/nSy3KQrVmt — Diario Olé (@DiarioOle) January 18, 2021

Messi parecía que volvía a ser feliz sobre el campo encadenando dos dobletes frente a Athletic de Bilbao y Granada en el campeonato español en sus dos últimos encuentros ligueros, pero la Supercopa de España y su expulsión en la final, podrían poner un freno a esa progresión.

Publicidad

La roja a Messi y otras causas de la derrota de Barcelona del domingo pasado

El astro argentino había sido duda hasta última hora por unas molestias físicas, pero saltó al césped el domingo en la final perdida en la prórroga 3-2 ante el Athletic de Bilbao.

Messi podría ser sancionado por esta expulsión con entre 1 y 12 partidos, dependiendo de la gravedad que considere el Comité Disciplinario de la Federación Española de Fútbol.

Arturo Vidal enciende aún más la polémica por beso a escudo de Juventus

Ante esa expulsión, nuevamente han aparecido las críticas en contra del astro argentino, que es posible que pueda cambiar de aires en la próxima temporada.

Información en desarrollo.