Lionel Messi sigue siendo el foco de opiniones: "Sí, lo podemos silbar, hay mucha decepción"

Lionel Messi sigue siendo un foco importante de opiniones en París. La derrota y eliminación del PSG frente al Real Madrid ha dejado muy herida a la afición del equipo francés y las expectativas eran muy altas con la gran inversión hecha en esta temporada, acompañada de un proyecto ambicioso.

El partido más reciente del equipo parisino, tuvo como protagonista el hecho de que el público estalló en silbidos contra Lionel Messi y Neymar Junior. El exjugador del PSG Jimmy Algerino opinó en ‘Le Parisien’ acerca de lo que sucedió con el 7 veces Balón De Oro.

"Sí, podemos silbar a Messi. Sobre todo en un momento en el que, tras el partido del miércoles, todavía había mucha decepción. En este contexto, el hecho de tratar de sacar la frustración, de encontrar a los responsables, no me supone un problema en el sentido de que estas estrellas, de las que más esperamos, son también las mejor recibidas y las más aplaudidas cuando les damos la bienvenida", expresó a favor de la reacción del público.

Pero no estuvo de acuerdo con el hecho de que Messi fuera el principal responsable del fracaso del equipo.

“Lo único es que sigue siendo un grupo y que es todo el equipo el que no pudo responder a la remontada del Madrid al final del partido. Todos son responsables. Messi no merece estos pitos más que Danilo o Marquinhos. Pero es un cúmulo de frustraciones ligadas al hecho de que es el mejor jugador del mundo. Si toda la temporada hubiera tenido una consistencia real, no creo que hubiera sucedido así", aclaró Algerino.

Por otro lado, el ex entrenador Alain Giresse salió en defensa del ‘diez argentino’, para él, nunca será una opción silbar a un jugador como Lionel Messi pero comprende el enfado de la afición.

"Podemos pitar a todos, pero en el caso de Messi hay un 'pero'. Porque creo que no lo está haciendo a propósito. El primer desafortunado es él. Esto no va a consolar a la afición pero vemos que lo intenta, que no puede y que hay algo que no arranca, Messi es alguien que necesita estar en un contexto que le es muy favorable. Y aquí no lo ha encontrado, por eso nunca le silbaré”, comentó Giresse.

¿Cuándo volverá a jugar el Paris Saint-Germain?

Sin opciones de aspirar al título europeo, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino deberá mantener el liderato en la Liga de Francia, en la que enfrentará a Mónaco en el estadio Luis II. El encuentro se disputará este domingo, a las 7:00 a.m. (hora colombiana).