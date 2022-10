Lionel Messi volvería a Barcelona, en junio de 2023, afirman desde Europa

Lionel Messi, actualmente en el PSG, es un ídolo en el Barcelona, equipo en el que hizo su proceso formativo y se convirtió en toda una figura. Su inesperada salida del club catalán fue una sorpresa para el mundo del fútbol, pero podría vestirse nuevamente de azulgrana.

Este martes, la periodista argentina Veronica Brunati afirmó a través de su cuenta de Twitter que la ‘Pulga’ regresaría al elenco catalán, en el 2023.

“1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barca”, escribió la citada comunicadora. De inmediato su información se viralizó y fue tema en redes sociales.

El astro argentino en el presente juega en el PSG, club al que llegó precisamente luego de su sorpresiva salida del club catalán, en el que no pudieron renovarle por su alto salario y por las complicaciones económicas que pasaba la institución catalana.

Sin embargo, la esperanza de los hinchas del Barcelona de volver a tener a su máximo ídolo en la historia podría darse en el 2023, en lo que podría ser la segunda y última etapa de Lionel Messi con el cuadro culé.

Por su parte, el reconocido periodista Fabrizio Romano, salió al paso de esta información dada por la comunicadora argentina, y aunque no lo negó, fue un poco más específico sobre los pensamientos que tiene el jugador y el entorno.

“Fuentes cercanas a Lionel Messi insisten en que decidirá su futuro en 2023, no ahora. Barcelona, que ya está discutiendo internamente sobre su regreso, y PSG realmente intentarán extender su contrato. El campamento de Messi garantizó que no se ha tomado ninguna decisión y que aún no se avanza nada”, informó el italiano.

Así las cosas, habrá que esperar luego de la participación de la 'pulga' en el Mundial de Qatar 2022, para que se conozca lo que será la decisión de Messi para su futuro, ya sea renovando con el cuadro parisino o volviendo al equipo de sus amores y a la ciudad en la que lo tiene todo, tal y como él y su familia lo afirmaron durante muchas veces.

¿Cuáles son las estadísticas de Lionel Messi en el Barcelona?

Antes de su partida al PSG, en 17 temporadas vestido con la camiseta del equipo catalán, el atacante argentino disputó 778 partidos, marcó 672 goles y dio 268 asistencias. Además, en cuanto a títulos, la 'pulga' levantó 35 trofeos, entre ellos diez internacionales, entre Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.