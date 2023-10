Lionel Messi y el análisis de su primera temporada con el Inter Miami: mensaje en redes sociales

Lionel Messi evaluó su primer semestre en Norteamérica tras disputar su último partido de la temporada con el Inter Miami. En sus reflexiones, Messi repasó sus experiencias de los últimos meses, incluyendo la conquista del primer título en la historia del club y, además, hizo una promesa: ser más competitivos para el próximo año.

Como es costumbre, el astro argentino valoró el trabajo en equipo por encima de las actuaciones individuales de él o de cualquier otro jugador, además de comentar que está con de seguir mejorando con su nuevo equipo de cara a empezar a ser más competitivos para el próximo año.

Finalmente, aseguró quedarse con todo lo bueno que se demostró en los terrenos de juego, además de estar seguro de que tanto los hinchas, como el equipo, como él mismo seguirán viviendo increíbles momentos juntos.

¿Cómo le fue a Lionel Messi en su primera temporada con el Inter Miami? Así lo analizó el campeón del mundo

"Estoy orgulloso de todo lo que el equipo logró esta temporada. Con el trabajo y el esfuerzo de todos, fuimos capaces de ganar la Leagues Cup consiguiendo el primer título en la historia del Inter Miami, llegamos a la final de la Lamar Hunt U.S. y estuvimos incluso peleando por meternos en los Playoffs de la MLS prácticamente hasta el último momento", aseguró en primera instancia.

"Nos quedamos con todo lo bueno y sobre todo con las ganas de mejorar para ser aún más competitivos el próximo año. Me gustaría agradecer a toda la gente del club y de la ciudad de Miami por el apoyo que nos dan siempre. Estoy seguro de que seguiremos viviendo juntos momentos increíbles como ya ocurrió en estos últimos meses", culminó el análisis el campeón del mundo.

El argentino comenzó de manera excepcional su etapa en el Inter Miami al conquistar la Leagues Cup, logrando así el primer título en la historia del club de Florida. Messi anotó diez goles en siete partidos durante esta competición.

El Inter Miami también llegó a la final de la Copa US Open, donde Messi no pudo participar debido a una lesión, y perdieron ante el Houston Dynamo después de eliminar al Cincinnati en la tanda de penaltis en las semifinales.

A pesar de un debut exitoso en la MLS con un gol contra los New York Red Bulls, Messi no ha vuelto a anotar desde entonces. No marcó ante Nashville, Los Ángeles FC y Charlotte, a pesar de jugar los noventa minutos, ni contra el Cincinnati, cuando regresó de una lesión y jugó poco más de media hora. Sin embargo, Messi contribuyó con dos asistencias cruciales en la victoria sobre el equipo angelino.

El Inter Miami terminó en la penúltima posición en la Conferencia Este de la MLS con 34 puntos y solo sumó tres puntos en los últimos seis partidos. Antes de la llegada de Messi, el equipo se encontraba en la última posición.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi?

Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina, previo al partido contra Perú, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Lionel Messi ha completado todos sus compromisos con las 'garzas' en la Major League Soccer. No obstante, tiene una gira programada por China en la primera semana de noviembre, que incluye partidos contra el Qingdao Hainiu FC el próximo 5 de noviembre y el Chengdu Rongcheng el 8 del mismo mes. Luego, se centrará en las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina: se enfrentará a Uruguay el 16 de noviembre y a Brasil el 21 de noviembre.