Lionel Messi y la confirmación de su futuro: "No vuelvo al Barcelona, iré al Inter Miami"

"Tome la decisión de que voy a ir al Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. No vuelvo al Barcelona, iré al Inter de Miami", dijo Lionel Messi, quien definió su destino profesional para el segundo semestre de 2023.

En la entrevista conjunto con el diario 'Mundo Deportivo' y 'Sport', de España, el astro argentino agregó "tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad".

De esa manera y de su propia voz, Lionel Messi explicó el paso a seguir después de haberse dado la partida de PSG, en donde jugó el fin de semana pasado su último partido en su etapa en el fútbol de Francia.

El número '10' de la Selección Argentina y máxima figura en el título del Mundial de Qatar 2022 descartó las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal, de Arabia Saudita, que le había puesto sobre la mesa un millonario sueldo y una serie de bonificaciones. Al final contó mucho más la opinión de la familia del nacido en Rosario y de su entorno.

Publicidad

'La Pulga' Messi también dejó en claro que sobre su figura se tejen especulaciones, que le molestan y que lo inquietan. Por eso comentó que "se han dicho tantas cosas, se filtraron tantas cosas, tantas mentiras que se dijeron pero yo no puedo salir a desmentir cada cosa que se dice pero veo que hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada".