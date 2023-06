Lionel Messi ya habría tomado una decisión definitiva sobre su nuevo destino: acá los detalles

Según la información proporcionada por el reconocido periodista Guillem Balagué, autor de la biografía de Lionel Messi, el futbolista argentino ha tomado una decisión sobre su futuro y ha elegido un nuevo destino: el Inter de Miami. Esta noticia ha sido compartida a través de su cuenta oficial de Twitter del también escrito recientemente, lo que ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol y ha despertado el interés de los aficionados y seguidores del astro argentino en todo el mundo.

Según un artículo divulgado en el sitio web de la cadena británica 'BBC', Balagué afirmó que el futbolista argentino se unirá al Inter de Miami. "Quería quedarse en Europa una temporada más, pero al no recibir ofertas satisfactorias tuvo la elección directa entre Inter Miami (EE. UU.) o Al Hilal (Arabia Saudí)", informó Guillem.

"Fue fuertemente inclinado a estar a favor de mudarse a Arabia Saudí, donde se habría unido a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en la liga, en un acuerdo que no pudo ser igualado financieramente", afirmó el biógrafo de Lionel Messi.

El periodista español afirmó que el contrato del futbolista argentino implicaría acuerdos comerciales con la reconocida marca alemana de ropa deportiva Adidas y la empresa tecnológica estadounidense Apple.

¿Qué pasó con el Barcelona?

De acuerdo con el biógrafo, el jugador argentino no regresaría al Barcelona debido a las restricciones impuestas por las normas financieras del "fair play" financiero, que le impide al conjunto catalán hacer movimientos de alto impacto económico como lo es una posible llegada del '10'.

Esto ocurre después de que se hiciera público que Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, visitó las instalaciones del Barcelona en los últimos días.

Además, hace algunas semanas, la agencia francesa AFP informó que Messi se uniría al club Al Hilal de Arabia Saudita. Sin embargo, según Balagué, la oferta no habría igualado el valor de la propuesta del Inter de Miami.

Por el momento, todo permanece en un supuesto y en los próximos días se conocerá, a ciencia cierta, el nuevo destino del siete veces ganador del Balón de Oro y actual campeón del mundo, Lionel Messi.

Cabe resaltar que el reciente equipo del jugador argentino fue el París Saint-Germain, conjunto en el cual no terminó en los mejores términos, con una disputa directa con la hinchada, que cada que ingresaba al Parque de los Príncipes los chiflaban y silbaban. Sumado a eso, su viaje a Arabia Saudí no cayó muy bien dentro del entrono parisino, que al final declinó por no extender su contrato.