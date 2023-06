No, gracias.

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi y Ángel Di María no estarán con Argentina vs. Indonesia "Messi está descansando, yo he decidido que descanse", afirmó Lionel Scaloni este domingo en rueda de prensa, previo al juego de fogueo que se efectuará en el estadio Gelora Bung Karno, de Yakarta.