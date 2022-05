Liverpool podría tener una importante baja, de cara a la final de Champions League

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, admitió que es muy probable que Thiago Alcántara se pierda la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El futbolista español tuvo que ser sustituido al descanso del partido que su equipo ganó este domingo contra el Wolverhampton Wanderers por3-1, debido a un problema muscular.

Publicidad

"Creo que no va a llegar a la final, pero no lo sé. Estaba cojeando, así que no es la mejor señal", dijo el técnico alemán a Sky Sports.

Liverpool enfrentará al Real Madrid por el título de la Champions League el próximo 28 de mayo, luego de triunfar en la FA Cup y en la Copa de la Liga inglesa, además de terminar segundo en la Premier League.

Los dirigidos por Jurgen Klopp arriban al encuentro definitivo del torneo más importante de clubes a nivel europeo, tras vencer a Villarreal por 5-2 en los dos encuentros de la semifinal, mientras que el club 'merengue' se instaló en esta instancia luego de imponerse 6-5 al Manchester City.

El cuadro inglés buscará su tercer título en la Champions League; por su parte, el Real Madrid, que es el equipo más laureado en la historia de la competencia, irá por su décimo cuarta corona.