¿Llegará Lionel Messi al Manchester City? Esto dijo 'Pep' Guardiola

La salida de Lionel Messi del Barcelona sigue retumbando y generando toda clase de repercusiones. Ahora, fue 'Pep' Guardiola quien se sumó a la conversación de moda.

El estratega español señaló que: "Ha sido una sorpresa para todos. El presidente Laporta ha sido muy claro. No he hablado ni con Messi ni con Laporta, pero cuando tienes casi 500 millones de pérdidas en un año la decisión tiene que ser tomada, lamentablemente. Es muy importante que el club sea sostenible, lo que había pasado en los últimos años no era bueno. Si se ha llegado a esta situación es porque Laporta ha considerado que no se podía hacer más".

Además, también le preguntaron por la posibilidad de que su Manchester City fiche a 'La Pulga' y así reunirse nuevamente, tal como pasó en el equipo catalán.

"Hemos gastado 40 millones en Grealish -más otros 60 de futbolistas que hemos vendido- y le hemos dado el número 10. Messi no está en nuestros planes", expresó.

Más allá de eso, también tuvo tiempo para hablar del tema Harry Kane, que se llenó de polémica en las últimas horas.

"Es un futbolista del Tottenham. Si ellos no quieren negociar, no hay traspaso. Si se abren a negociar, no sólo el Manchester City intentará ficharlo. Todo depende del Tottenham. Es diferente a Grealish porque él tenía una cláusula de rescisión, Kane no", concluyó.