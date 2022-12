“Lo importante es que vayamos al Mundial”, afirmó Óscar Washington Tabárez

La Selección de Uruguay, que se prepara para enfrentar a Italia, recibió muchas críticas por su caída 3-1 frente a Irlanda, pero su entrenador aseguró que su objetivo es clasificar a la Copa del Mundo.

"Lo importante es enfocarnos en la meta principal que es ir al Mundial, y tratar de en estos partidos observar lo más que se pueda y no quedarnos en los inconvenientes", indicó Tabárez en conferencia de prensa desde Niza (Francia).

Publicidad

"No quiero meterme donde en un país se hace una valoración de cada partido y se crean sensaciones como he visto en algún periódico; 'Caída libre', 'Debacle total', son cosas que no agregan nada al análisis", respondió cuando se le pidió una valoración del momento actual de la selección.

Lea también: Colombia y España se cruzan este martes en Murcia, antes del juego de preparación

"No estamos en el mejor momento, pero para el 31 de agosto que se reinician las eliminatorias con el partido ante Argentina, supongo que van a volver jugadores importantes, y además nos vamos a mirar en muchas cosas que han pasado en estos dos partidos", reconoció.

Tabárez también se refirió a la baja del delantero Edinson Cavani, lesionado en su muslo izquierdo a los 10 minutos del partido ante Irlanda.

Publicidad

Sin Cavani, la selección "pierde lo que pierde la selección cuando no está Cavani, Godín, Suárez, Cristian Rodríguez, Muslera", comenzó el técnico 'charrúa'.

"Son todos jugadores históricos de la selección que van jugando desde hace años y le dan su perfil, sus características", prosiguió Tabárez.

Publicidad

Lea también: Con James Rodríguez, Colombia entrenó pensando en España

"De Cavani no voy a hablar porque lo que ha hecho en el fútbol y sobre todo últimamente, que ha llegado a un nivel de su madurez futbolística, se demuestra en la cancha y no precisa que yo le elogie", sentenció.

El técnico se mostró tranquilo ante el posible sustituto del 'Matador', aunque no precisó su identidad.

"Una selección nacional requiere de esos jugadores que son titulares, pero también una cantidad suficiente de futbolistas para ponerse a salvo de caída de rendimiento", concluyó.