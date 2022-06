"Lo que dijo Mbappé de las Eliminatorias Sudamericanas es totalmente debatible, es equivocado"

"La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones, por ejemplo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa". Eso lo dijo Kilyan Mbappé y generó polémica en nuestro continente. Y ese fue precisamente uno de los temas que tocó el técnico Juan Carlos Osorio , en una amplia y enriquecedora charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Yo creo que para empezar hay que decir que esa opinión de Mbappé es mínimo debatible, si hay una Eliminatoria difícil es la Sudamericana, por la forma en que se juega acá y no estoy de acuerdo con lo que él dice. La Eliminatoria acá es difícil, eso debe ser claro", dijo Osorio, quien ve a las selecciones de Brasil y Argentina con buenas posibilidades de tener protagonismo en el Mundial de Qatar 2022.

Publicidad

"Yo creo que en la Copa del Mundo para Brasil y Argentina lo mínimo es llegar a cuartos de final o pensar en la final del Mundial. Hay varias razones para pensar en eso, por ejemplo en ambos seleccionados el 70 u 80 por ciento la nómina juega en Europa. Obviamente jugar allá les da una competencia única, extraordinaria. Bien se sabe que cualquier ser humano mejora y se consolida como un jugador de alto nivel a través de la toma de decisiones, también se entiende que la toma de decisiones se mejora a través de mejorar en la gestión del cerebro humano", agregó el risaraldense.

El discurso y la explicación de Osorio siguió al darle un vistazo a brasileños y argentinos. Así dijo que "cuando un jugador juega 20 o 30 partidos al año contra los mejores, ese juego no lo minimiza, no lo opaca, no lo intimida, por el contrario se inspira".

El timonel que pasó por América de Cali recientemente consideró que el único de las dos nóminas que se encuentra entre los mejores futbolistas del planeta es Lionel Messi, algo que podría jugar en contra de Brasil y Argentina en Qatar 2022.}