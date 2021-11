'Loco' Abreu habló de todo: repechaje, cambio de horario en el Mundial y gol visitante en Conmebol

Sebastián 'Loco' Abreu siempre será una voz autorizada en el balompié sudamericano y, justamente, le brindó unos minutos a Juan José Buscalia y Marina Granziera, en eventos previos a la final de la Copa Libertadores , que se llevan a cabo en territorio uruguayo.

"Todo va a depender del tiempo que te dé para llegar, por el tema del cambio de horario para adaptarte, después el entorno será fantástico. Si los clubes te sueltan a los jugadores con un buen tiempo, no habrá problemas", dijo en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , sobre el tema ir a jugar el Mundial en Catar.

Acerca de la vuelta de los tres cambios en el fútbol mundial y no tener más, las cinco sustituciones, modificación que se hizo desde que inició la pandemia, expresó: "No me gusta, como entrenador no, porque así se analizó que la competitividad interna del plantel era muy buena, ahora había más chances para entrar a jugar, volver a 3 cambios reduce esa posibilidad".

Además, también tocó el tema de la anulación del gol visitante en los torneos de Conmebol.

"Volvimos a lo tradicional, será importante de nuevo jugar el segundo partido en condición de local si no valen los goles como visitante", concluyó.