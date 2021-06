Lorenzo Insigne, extremo de la selección italiana, mostró este miércoles su agradecimiento al seleccionador Roberto Mancini por permitir a su plantilla "expresar al máximo" su calidad, también gracias a un dibujo táctico que considera "ideal".

"Estoy viviendo un sueño, por primera vez juego un torneo tan importante como protagonista y estoy orgulloso por esto. Estoy dando más del 100 % para conseguir un objetivo común", afirmó Insigne en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro).

"En los años pasados yo era más joven, había otros dibujos tácticos y yo siempre me adapté. Les doy las gracias a los anteriores seleccionadores, como Cesare Prandelli o Antonio Conte, que me convocaron para Eurocopa y Mundial, pero este dibujo me da más oportunidades", prosiguió.

Según el capitán del Nápoles, el 4-3-3 de Mancini permite a Italia "expresar" su "calidad de la mejor manera".

Destacó la fuerza del grupo italiano y, en particular, elogió al centro del campo, con elementos como Nicoló Barella, Jorge Frello "Jorginho", Marco Verratti o Manuel Locatelli que están siendo protagonistas de grandes actuaciones.

"Contamos con jugadores de calidad. Jorginho está viviendo años fantásticos en el Chelsea, ganó la Liga Europa y la Liga de Campeones. Nosotros le llamamos 'profesor'", dijo.

Italia se encuentra concentrada en el centro técnico de Coverciano para preparar la cita de octavos de final de la Eurocopa contra Austria, previsto el 26 de junio en Wembley.

"Hemos visto algún partido de Austria. Corren, presionan, te atacan. Tenemos que estudiar al rival, pero también tenemos que pensar en lo que debemos hacer. Nosotros nos preparemos para hacer una gran prestación", afirmó.

A nivel personal, expresó su orgullo por llevar la camiseta número 10 de Italia.

"Llevar la 10 es un orgullo, pero lo vivo con serenidad, sin ponerme presión. Solo trato de saltar al campo y hacer lo que sé hacer. El míster nos da muchos consejos, fue un gran jugador", aseguró.